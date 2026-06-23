TechFest pour les PME
20 octobre 2022
Rejoignez Splashtop au SMB TechFest cette année !
Venez rejoindre Splashtop au SMB TechFest cette année ! Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux Fournisseurs de Services Gérés et aux professionnels TI de supporter et gérer les ordinateurs avec un accès sans surveillance à tout moment, mettre en place des capacités de surveillance et de gestion, et donner un accès d'assistance sous surveillance à la demande aux ordinateurs et appareils mobiles.