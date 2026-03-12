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TechFest pour les PME

16 juillet 2020 - Événement virtuel en ligne

TechFest pour les PME

Splashtop rejoindra virtuellement les MSP, les techniciens informatiques, les fournisseurs de services technologiques, les propriétaires d’entreprises et bien d’autres encore au SMB TechFest cette année.

Splashtop rejoindra virtuellement les MSP, les techniciens informatiques, les fournisseurs de services technologiques, les propriétaires d’entreprises et bien d’autres encore au SMB TechFest cette année. Nous vous présenterons Splashtop Remote Support et Splashtop SOS ainsi que les méthodes pour tirer le meilleur parti de nos outils dans tous les cas d’utilisation du support à distance, qu’il s’agisse d’une assistance avec ou sans surveillance. Visitez notre stand dans le hall d’exposition virtuel pour assister à la session d’Italo Nava sur l’accès à distance pour les MSP.

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