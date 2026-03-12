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TechFest pour les PME

14 avril 2022 - Anaheim, Californie

TechFest pour les PME

Splashtop a le plaisir de parrainer le SMB TechFest cette année encore !

Splashtop a le plaisir de parrainer le SMB TechFest cette année encore ! Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles

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