Splashtop a le plaisir de parrainer le SMB TechFest cette année encore !
Splashtop a le plaisir de parrainer le SMB TechFest cette année encore ! Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles