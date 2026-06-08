Splashtop est ravi de participer au Managed Services Summit Live (MSS Live III) pour la deuxième fois !
Splashtop est ravi de participer au Managed Services Summit Live (MSS Live III) pour la deuxième fois ! Alexander Draaijer sera interviewé par le Président du MSS Live Summit, John Garratt, sur le thème « Environnements en mutation » lors de l'événement. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux Fournisseurs de Services Gérés et aux professionnels IT de prendre en charge et de gérer les ordinateurs avec un accès sans surveillance à tout moment, de configurer des capacités de surveillance et de gestion et de donner un accès d'assistance à la demande aux ordinateurs et appareils mobiles sous surveillance.