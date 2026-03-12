Sommet en direct sur les services gérés
27 et 28 octobre 2020 - Événement virtuel en ligne (Royaume-Uni et Europe)
Splashtop a le plaisir de participer pour la première fois au Managed Services Summit Live (MSS Live II) !
Splashtop a le plaisir de participer pour la première fois au Managed Services Summit Live (MSS Live II) ! Alexander Draaijer présentera un bref exposé sur « L’avenir des services gérés » lors de la conférence principale de l’événement. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles