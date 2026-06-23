Discussion avec JumpCloud et Splashtop
29 mai 2020 – Événement virtuel en ligne
Connectez-vous avec des experts de Splashtop et JumpCloud, ainsi que vos collègues administrateurs TI, pour une discussion sur l'utilisation de SSO JumpCloud avec Splashtop.
Rejoignez les experts de Splashtop et JumpCloud, ainsi que vos collègues administrateurs TI, le 29 mai 2020 de 11h30 à 12h30 ET, pour une discussion sur l'utilisation de l'authentification unique JumpCloud avec Splashtop. Victor C., Directeur de la gestion des programmes chez Splashtop, va présenter comment les utilisateurs de Splashtop Business Access Pro et Splashtop SOS peuvent utiliser leurs identifiants JumpCloud pour authentifier leurs comptes Splashtop. Authentification unique sécurisée via JumpCloud améliore la facilité d'utilisation en permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs applications avec un seul identifiant et mot de passe qui répondent aux exigences de conformité et de sécurité de leur organisation.
Intégration de JumpCloud SSO avec Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS