Jamf Nation User Conference

Splashtop se réjouit d’exposer à nouveau à JNUC après le succès de l’année dernière.
Splashtop est ravi d'exposer au JNUC 2020. Notre équipe est impatiente de présenter l'intégration de Splashtop et Jamf pour aider les administrateurs TI à surmonter leurs obstacles. Les propriétaires de Jamf pourront utiliser Splashtop Business Access ou Splashtop Remote Support pour offrir à leurs membres d'équipe l'accès à distance aux PC et Mac et pour prendre en charge à distance les appareils iOS de leurs utilisateurs.