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Jamf Nation User Conference

29 septembre au 1er octobre 2020 - Événement virtuel en ligne.

JNUC 2020

Splashtop se réjouit d’exposer à nouveau à JNUC après le succès de l’année dernière.

Splashtop est ravi d'exposer au JNUC 2020. Notre équipe est impatiente de présenter l'intégration de Splashtop et Jamf pour aider les administrateurs TI à surmonter leurs obstacles. Les propriétaires de Jamf pourront utiliser Splashtop Business Access ou Splashtop Remote Support pour offrir à leurs membres d'équipe l'accès à distance aux PC et Mac et pour prendre en charge à distance les appareils iOS de leurs utilisateurs.

Splashtop Integration avec Jamf