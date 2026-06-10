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Jamf Nation User Conference

19 – 21 octobre 2021 – En ligne

JNUC 2021

Splashtop se réjouit d’exposer à nouveau à JNUC après le succès de l’année dernière.

Splashtop est ravi de participer de nouveau à l'exposition JNUC après un événement réussi l'année dernière. Notre équipe est impatiente de présenter l'intégration de Splashtop et Jamf pour aider les administrateurs TI à surmonter leurs obstacles. Les propriétaires de Jamf pourront utiliser Splashtop SOS ou Splashtop Enterprise pour fournir à leurs équipes un accès à distance aux PC et Mac et pour assurer la téléassistance des appareils iOS de leurs utilisateurs.

JNUC 2021 | Intégration de Splashtop avec Jamf