Tirez le meilleur parti de votre essai AEM
Découvrez comment configurer rapidement AEM et commencer à l’utiliser pour automatiser les tâches, améliorer la visibilité et simplifier la gestion des terminaux pendant votre essai.
Date : 16 septembre 2026
Heure : 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Durée : 30 minutes
Description : La gestion des endpoints ne devrait pas être chronophage ni réactive.
Rejoignez notre équipe produit pour une démonstration en direct de Splashtop AEM et découvrez comment les équipes IT utilisent l’automatisation pour réduire les tâches répétitives, améliorer la santé des endpoints et gagner en visibilité sur l’ensemble de leurs environnements.
À travers des cas d’usage pratiques et des workflows concrets, vous découvrirez comment Splashtop AEM peut vous aider à simplifier la gestion quotidienne des endpoints, que vous le découvriez pour la première fois ou que vous cherchiez à exploiter davantage ses fonctionnalités.
Ce que vous allez apprendre
Automatisez les tâches IT répétitives notamment le déploiement de correctifs, les mises à jour et la maintenance de routine.
Identifier et résoudre proactivement les problèmes des endpoints grâce à la surveillance de l’état de santé et aux alertes.
Améliorer la visibilité sur votre environnement pour mieux gérer les appareils à grande échelle.
Découvrez des workflows concrets qui aident les équipes IT à gagner du temps et à travailler plus efficacement.
Découvrez comment Splashtop AEM complète le support à distance pour créer une solution de gestion des terminaux plus complète.
Vous ne pouvez pas assister en direct ? Inscrivez-vous quand même et nous vous enverrons l’enregistrement.