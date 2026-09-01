De l’empaquetage manuel à l’empaquetage agentique : simplifiez le déploiement d’applications avec Microsoft Intune
Date : 14 octobre 2026
Heure : 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durée : 30 minutes
Le packaging d’applications ne devrait pas ralentir le déploiement logiciel. Pourtant, pour de nombreuses équipes Microsoft Intune, le packaging, les tests et le dépannage des applications nécessitent encore des heures de travail manuel. Les mises à jour retardées prolongent la période d’exposition aux vulnérabilités critiques, ce qui augmente le risque de sécurité.
Rejoignez le Microsoft MVP Maxime Guillemin et le responsable produit de Splashtop Brandon Shopp pour découvrir comment l’IA et les workflows agentiques simplifient le packaging des applications et aident les équipes IT à passer moins de temps sur des tâches répétitives et manuelles.
Découvrez comment les nouvelles approches du packaging d’applications peuvent réduire les efforts manuels, minimiser les erreurs de packaging et corriger plus rapidement les vulnérabilités.
Ce que vous apprendrez :
Comment l’IA et les workflows agentiques simplifient le packaging d’applications et améliorent le délai d’application des correctifs.
Comment une approche plus automatisée peut compléter vos workflows Microsoft Intune et renforcer votre posture de sécurité.
Des moyens concrets de réduire l’effort de packaging et les erreurs, avec notamment un aperçu du packaging agentique en action
Découvrez à quoi ressemble la nouvelle génération de packaging d’applications — et combien de temps votre équipe IT pourrait récupérer.