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Freshworks Refresh

11 novembre 2021 – Las Vegas, NV et événement virtuel

Freshworks Refresh

Splashtop est très enthousiaste à l’idée de participer au Freshworks Refresh cette année encore !

Splashtop est très enthousiaste à l’idée de participer au Freshworks Refresh cette année encore ! Notre équipe est impatiente de présenter l’intégration de Splashtop SOS et Freshworks qui permet aux techniciens Freshdesk et Freshservice de lancer une session à distance à partir d’un ticket. Avec Splashtop SOS, les techniciens informatiques peuvent accéder à distance aux appareils des utilisateurs finaux à la demande pour dépanner et résoudre les problèmes rapidement.

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