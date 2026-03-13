Splashtop est très enthousiaste à l’idée de participer au Freshworks Refresh cette année encore !
Splashtop est très enthousiaste à l’idée de participer au Freshworks Refresh cette année encore ! Notre équipe est impatiente de présenter l’intégration de Splashtop SOS et Freshworks qui permet aux techniciens Freshdesk et Freshservice de lancer une session à distance à partir d’un ticket. Avec Splashtop SOS, les techniciens informatiques peuvent accéder à distance aux appareils des utilisateurs finaux à la demande pour dépanner et résoudre les problèmes rapidement.
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