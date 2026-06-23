Experience IT de Freshworks
26 mars 2020 – Événement en ligne mondial
Rejoignez-nous sur « Experience IT », une série d’entretiens vidéo proposant des entretiens à la demande avec des experts de premier plan dans le domaine de la gestion des services informatiques (ITSM)
Rejoignez-nous à Experience IT, une série d'entretiens vidéo, avec des interviews sur demande de praticiens leaders en ITSM. L'événement en ligne couvre trois pistes : « Les essentiels de la stratégie IT », « Humaniser l'IT » et « Libérer la productivité IT » — et est disponible pour vous sans frais. Phil Sheu, co-fondateur et CTO de Splashtop, nous parlera de la création d'une expérience de service omni-canal pour les clients et de la manière dont son équipe le réalise.
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