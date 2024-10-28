Splashtop va présenter nos solutions d'accès à distance pour l'accès aux laboratoires éducatifs à distance !
Splashtop présentera nos solutions d'accès à distance pour l'éducation accès au laboratoire à distance pour permettre l'accès aux ordinateurs des laboratoires scolaires ainsi que des solutions d'accès à distance pour le personnel enseignant et administratif afin d'accéder aux ordinateurs de l'école. Les équipes TI dans l'éducation seront intéressées par les solutions de téléassistance de Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, enseignants et membres du personnel (accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) pendant qu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d’écran en classe.
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