Datto MSP Tech Day : Marketing et Ventes pour les MSPs
20 mai 2021 – En ligne
Splashtop est un partenaire d’intégration clé des produits de gestion d’entreprise de Datto.
Splashtop est un partenaire d'intégration clé des produits de gestion d'entreprise de Datto. Datto organisera son deuxième événement MSP Tech Day de 2021 sur le thème des ventes et du marketing pour les MSPs. La série MSP Tech Day est un événement d'une demi-journée très réussi, axé sur les mises à jour spécifiques aux produits, les démonstrations en direct et les conseils à la fois commerciaux et marketing. Notre équipe présentera Splashtop SOS pour aider les MSP à se développer parallèlement à notre propre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accés à distance, la configuration d'une plateforme de support à distance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les endpoints et plus encore.
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