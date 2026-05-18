Datto MSP Tech Day: Elevate Your SaaS Security

Datto MSP Tech Day : Améliorez la sécurité de votre SaaS
24 mars 2022 - Événement virtuel en ligne
Splashtop est un partenaire d’intégration clé des produits de gestion d’entreprise de Datto.
Splashtop est un partenaire d’intégration clé des produits de gestion d’entreprise de Datto. Le premier MSP Technology Day de 2022 est consacré à la défense proactive contre les cyberattaques, à la limitation des temps d’arrêt et à la prévention des pertes de données critiques. Notre équipe présentera Splashtop SOS pour aider les MSP à se développer à l’aide de nos offres de plus en plus nombreuses telles que la revente d’accès à distance, la mise en place d’une plateforme de support à distance sur site, la gestion de l’antivirus Bitdefender pour les terminaux et plus encore.
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