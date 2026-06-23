Splashtop est un partenaire d’intégration clé des produits de gestion d’entreprise de Datto.
Splashtop est un partenaire d'intégration clé des produits de gestion d'entreprise de Datto. Datto accueillera son premier événement MSP Tech Day de 2021 sur le thème de la résilience cybernétique. La série MSP Tech Day est un événement d'une demi-journée très réussi, axé sur les mises à jour spécifiques aux produits, les démonstrations en direct et les conseils à la fois commerciaux et marketing. Notre équipe présentera Splashtop SOS pour aider les MSP à se développer avec notre ensemble de fonctionnalités croissant telles que la revente de l'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de support à distance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les endpoints et plus encore.
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