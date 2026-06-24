Témoignage client : comment Nubeseg a développé un support à distance sécurisé et la sécurité des endpoints avec Splashtop
Date : 26 août 2026
Heure : 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durée : 30 minutes
Description : À mesure que les fournisseurs de services managés se développent, fournir un support à distance sécurisé, fiable et efficace devient de plus en plus complexe.
Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif de mise en avant client avec Nubeseg SRL, un MSP spécialisé en cybersécurité qui accompagne des organisations dans différentes régions avec des services de sécurité managés, la protection des terminaux, la sécurité cloud et un accès à distance sécurisé.
Dans cette conversation en direct, Ramiro Hercilla explique comment Nubeseg a remplacé des outils de support à distance fragmentés par Splashtop Enterprise et Autonomous Endpoint Management (AEM) afin de rationaliser les opérations, d’améliorer la visibilité, de renforcer la sécurité et de développer le support sans augmenter les effectifs.
Au cours de cette session, vous découvrirez comment Nubeseg :
Passé d’une gestion IT réactive à des opérations de terminaux proactives
Performances et visibilité du support à distance améliorées sur plus de 1 400 appareils
Réduction des tâches manuelles de gestion des correctifs et de mise à jour grâce à l’automatisation
A permis un télétravail sécurisé et une résolution plus rapide des problèmes
Gestion simplifiée des tickets et des workflows de support avec Service Desk
Développement dans de nouvelles villes et de nouveaux marchés sans agrandir l’équipe de support
Des contrôles de sécurité renforcés et des rapports prêts pour les audits
Découvrez comment Nubeseg utilise Splashtop pour améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la sécurité des terminaux et soutenir la croissance de l’entreprise.