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Conférence Annuelle CITE 2026

17 - 19 novembre – Anaheim, CA

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Rencontrez Foxpass au stand Splashtop à CITE 2026

Rejoignez-nous à la California IT in Education (CITE) Conference 2026 (Stand n°314) ! Foxpass, faisant partie du portefeuille d'accès sécurisé et d'identité de Splashtop, présentera comment le Cloud RADIUS aide les responsables informatiques de K–12 à sécuriser l'accès Wi-Fi et au réseau avec une authentification sans mot de passe, basée sur des certificats et par utilisateur. Découvrez comment Foxpass simplifie la protection des réseaux scolaires, rationalise l'accès des étudiants et du personnel, et renforce la sécurité zéro confiance tout en réduisant les charges informatiques.

Passez par le stand Foxpass/Splashtop pour découvrir comment nous pouvons aider votre district à améliorer la sécurité et simplifier la gestion de l'accès au réseau.

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