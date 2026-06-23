Forum ChannelPro SMB : Los Angeles
5 novembre 2020 – Événement virtuel en ligne
Splashtop est un fier sponsor Gold pour le ChannelPro SMB Forum de cette année à Los Angeles, après avoir précédemment sponsorisé l'événement dans d'autres villes.
Splashtop est fier d'être un sponsor Gold pour le ChannelPro SMB Forum de cette année à Los Angeles après avoir déjà sponsorisé l'événement dans d'autres villes. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour aider les Fournisseurs de Services Gérés et les professionnels de la TI à se développer en parallèle avec notre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de support à distance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les points de terminaison et plus encore.
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