ChannelPro SMB Forum
9 août 2022
Splashtop est ravi de sponsoriser le ChannelPro SMB Forum de cette année.
Splashtop est ravi de parrainer le Forum SMB ChannelPro de cette année. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour aider les MSPs et les professionnels de l'IT à se développer avec notre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente de l'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de support à distance on-prem, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les points d'accès, et plus encore.
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