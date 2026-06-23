Sommet sur le succès des MSP de l'ASCII
24 – 25 mai 2022
Splashtop est ravi de parrainer l’événement ASCII MSP Success Summit à Boston.
Splashtop est ravi de sponsoriser l'événement ASCII MSP Success Summit à Boston. Cet événement de deux jours est une rencontre interactive remplie de MSPs. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux Fournisseurs de Services Gérés et aux professionnels TI de supporter et gérer des ordinateurs avec accès à tout moment sans surveillance, de configurer des capacités de surveillance et de gestion, et d'offrir une assistance sous surveillance à la demande pour accéder aux ordinateurs et appareils mobiles.
ASCII MSP Success Summit | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS