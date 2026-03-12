Sommet sur le succès des MSP de l'ASCII
27 et 28 juillet 2022 - Toronto, Ontario
Rejoignez Splashtop pour l’événement ASCII MSP Success Summit à Toronto !
Rejoignez Splashtop pour l’événement ASCII MSP Success Summit à Toronto ! Cet événement de deux jours est une rencontre interactive de réseautage réunissant de nombreux MSP. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles
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