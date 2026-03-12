Sommet sur le succès des MSP de l'ASCII
23 et 24 mars 2022 - Kansas City, Missouri
Splashtop a le plaisir de parrainer l’événement ASCII MSP Success Summit !
Splashtop a le plaisir de parrainer l’événement ASCII MSP Success Summit ! Cet événement de deux jours est une rencontre interactive de réseautage réunissant de nombreux MSP. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles
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