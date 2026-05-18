Splashtop a le plaisir de parrainer l’événement ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region !
Splashtop a le plaisir de parrainer l’événement ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region ! Cet événement de deux jours est une rencontre interactive et virtuelle de réseautage réunissant de nombreux MSP. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles.
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