Splashtop se réjouit de sponsoriser ASCII MSP Connect Live pour la première fois !
Splashtop se réjouit de sponsoriser ASCII MSP Connect Live pour la première fois ! Cet événement de deux jours est une rencontre interactive et virtuelle de réseautage réunissant de nombreux MSP. Notre équipe présentera Splashtop Remote Support et Splashtop SOS pour permettre aux MSP et aux techniciens informatiques d’assurer le support et la gestion des ordinateurs avec un accès sous surveillance à tout moment, de mettre en place des capacités de surveillance et de gestion et de fournir une assistance sans surveillance à la demande pour les ordinateurs et les appareils mobiles.