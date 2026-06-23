Adobe Max 2022
18 – 20 octobre 2022
Splashtop est ravi d’exposer en personne à Adobe MAX pour la première fois !
Splashtop est ravi de participer en personne à Adobe MAX pour la première fois ! Splashtop présentera notre solution populaire Splashtop Accès à distance qui vous permet d'accéder à distance à votre ordinateur Mac ou Windows pour exécuter les logiciels Adobe depuis n'importe quel autre ordinateur, Chromebook ou appareil mobile. Accédez à distance à vos stations de travail haut de gamme et effectuez des tâches comme le montage vidéo ou la création d'animations, comme si vous étiez assis devant l'ordinateur distant.
Splashtop permet l'accès à distance aux applications vidéo Adobe Creative Cloud