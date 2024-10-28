Splashtop est ravi de participer à Adobe MAX pour la première fois en tant que Partenaire Adobe Vidéo & Audio !
Splashtop est ravi d'exposer pour la première fois à Adobe MAX en tant que partenaire Adobe Video & Audio ! Splashtop présentera notre solution populaire Splashtop Business Access qui vous permet d'accéder à distance à votre ordinateur Mac ou Windows pour exécuter le logiciel Adobe depuis tout autre ordinateur, Chromebook ou appareil mobile. Accédez à vos stations de travail haut de gamme à distance et effectuez des tâches telles que le montage vidéo ou la création d'animations, comme si vous étiez assis devant l'ordinateur.
Adobe Max 2020 | Splashtop permet l'accès à distance aux applications vidéo Adobe Creative Cloud