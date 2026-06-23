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Addigy Innovate 2021

15 juin 2021 – En ligne

Splashtop Remote Support

Addigy Innovate est un événement virtuel d'une journée qui réunit les participants pour découvrir les dernières innovations Addigy et la feuille de route produit, et leur fournir des informations utiles et concrètes de la part des leaders de l'industrie.

Addigy Innovate est un événement virtuel d'une journée qui réunit les participants pour découvrir les dernières innovations et la feuille de route produit d'Addigy, et leur fournir des informations utiles et concrètes de la part des leaders de l'industrie. Notre équipe présentera Splashtop SOS pour aider les professionnels de l'IT et les MSP à croître parallèlement à notre ensemble croissant de fonctionnalités telles que la revente d'accès à distance, la mise en place d'une plateforme de téléassistance sur site, la gestion de l'antivirus Bitdefender pour les terminaux et plus encore.

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