Conférence nationale de leadership en cybersécurité K-12 2026
25 - 26 février — Albuquerque, NM
Rencontrez Foxpass au stand de Splashtop lors de la Conférence nationale 2026 sur le leadership en cybersécurité K-12
Rejoignez-nous à la Conférence Nationale sur le Leadership en Cybersécurité K-12 2026 ! Foxpass, une partie du portefeuille d'accès sécurisé et d'identité de Splashtop, présentera comment Cloud RADIUS aide les responsables TI K–12 à sécuriser l'accès Wi-Fi et réseau avec une authentification sans mot de passe, basée sur des certificats, et une authentification basée sur l'utilisateur. Découvrez comment Foxpass simplifie la protection des réseaux scolaires, rationalise l'accès des étudiants et du personnel, et renforce la sécurité zéro confiance tout en réduisant les frais généraux TI.
Passez par le stand Foxpass/Splashtop pour découvrir comment nous pouvons aider votre district à améliorer la sécurité et simplifier la gestion de l'accès au réseau.