Accès Wi‑Fi et réseau sécurisé pour les écoles K‑12
Protégez les données des étudiants, réduisez la charge de travail IT et respectez les normes de conformité avec Foxpass Cloud RADIUS, auquel font confiance aussi bien les établissements publics que privés.
Conçu pour les défis IT de la maternelle au lycée
Contrôle d’accès réseau moderne, sans complexité
Les équipes IT de la maternelle au lycée sont surchargées : elles gèrent les réseaux, les appareils, la conformité et la sécurité des élèves. Foxpass Cloud RADIUS simplifie l’accès réseau sécurisé sur tous vos campus :
Fini les mots de passe Wi‑Fi partagés et les abus de réseau invité
Appliquez les accès par rôles étudiant/personnel via la synchronisation d’annuaire
Automatisez l’onboarding/offboarding avec Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta ou OneLogin
Restez prêt pour les audits grâce à une journalisation compatible avec la CIPA, la FERPA et la HIPAA
Foxpass aide également les équipes IT de la maternelle au lycée à simplifier la segmentation du réseau entre les groupes d’élèves, de personnel, d’invités et d’appareils. En s’intégrant à votre fournisseur d’identité (comme Google Workspace ou Entra ID), Foxpass peut attribuer dynamiquement les utilisateurs au VLAN approprié lors de l’authentification Wi-Fi. Cela signifie que les étudiants ne se retrouvent jamais sur le même réseau que les systèmes du corps enseignant ou de l’administration. Et fini la gestion manuelle des SSID, des listes d’adresses MAC ou des configurations de commutateurs VLAN.
Fournisseur agréé E-Rate
Foxpass est fier de participer au programme E-Rate, permettant aux écoles et bibliothèques éligibles de demander un financement fédéral pour moderniser la sécurité de leur réseau. Foxpass Cloud RADIUS est admissible dans la catégorie 2 — connexions internes.
Accès Zero Trust pour les réseaux scolaires
Contrôle d’accès basé sur l’identité
Attribuez l’accès réseau en fonction des identités d’utilisateur vérifiées. Fini les SSID partagés. Intégrez-vous facilement à votre SSO (authentification unique), service d’annuaire ou MDM existant.
Support des appareils fournis par l’école et BYOD
Délivrez et gérez automatiquement des certificats Wi‑Fi via des MDM de premier plan comme Jamf, Intune, Kandji, ou utilisez l’installateur BYOD de Foxpass pour les appareils appartenant aux enseignants et au personnel.
Appliquer l’accès réseau avec privilège minimal
Segmentez les utilisateurs par rôle du personnel, de l’étudiant ou de l’appareil, ainsi que par VLAN. Foxpass vous donne un contrôle total sur qui peut se connecter, quand et à quoi.
Journalisation prête pour l’audit
Capturez des journaux détaillés pour chaque événement d’accès au réseau : idéal pour la réponse aux incidents, le reporting et le respect des exigences de conformité des données. Essentiel pour les établissements scolaires qui respectent la HIPAA, la FERPA et les procédures de vérification internes.
Nous avons opéré une transition cruciale vers une authentification par certificat PKI pour notre sécurité Wi-Fi, et Foxpass Advanced RADIUS nous a permis d’y parvenir en toute simplicité. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’intègre de manière parfaite à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, ce qui simplifie la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans difficulté, comme on pouvait s’y attendre, et maintenant nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé incomparable. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Pourquoi les établissements scolaires choisissent Foxpass
- Prêt pour SOC 2 Type II et HIPAA
- Compatible avec Google Workspace for Education
- S’adapte de 1 à plus de 100 campus
- Déployez en moins de 30 minutes
- Gestion de l’accès Wi‑Fi sans intervention
- Outils intégrés de conformité et d’audit
- 99,9 % de disponibilité et reconnu depuis 2015
- Une équipe de support conviviale basée aux États-Unis, qui connaît bien les réseaux scolaires
Prêt à simplifier et sécuriser le réseau de votre établissement scolaire ?
Foxpass permet aux équipes IT de la maternelle au lycée de moderniser la sécurité Wi‑Fi sans ajouter de complexité ni de coûts exorbitants.