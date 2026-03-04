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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

Accès Wi‑Fi et réseau sécurisé pour les écoles K‑12

Protégez les données des étudiants, réduisez la charge de travail IT et respectez les normes de conformité avec Foxpass Cloud RADIUS, auquel font confiance aussi bien les établissements publics que privés.

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

Conçu pour les défis IT de la maternelle au lycée

Contrôle d’accès réseau moderne, sans complexité

Les équipes IT de la maternelle au lycée sont surchargées : elles gèrent les réseaux, les appareils, la conformité et la sécurité des élèves. Foxpass Cloud RADIUS simplifie l’accès réseau sécurisé sur tous vos campus :

Fini les mots de passe Wi‑Fi partagés et les abus de réseau invité

  • Appliquez les accès par rôles étudiant/personnel via la synchronisation d’annuaire

  • Automatisez l’onboarding/offboarding avec Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta ou OneLogin

  • Restez prêt pour les audits grâce à une journalisation compatible avec la CIPA, la FERPA et la HIPAA

Foxpass aide également les équipes IT de la maternelle au lycée à simplifier la segmentation du réseau entre les groupes d’élèves, de personnel, d’invités et d’appareils. En s’intégrant à votre fournisseur d’identité (comme Google Workspace ou Entra ID), Foxpass peut attribuer dynamiquement les utilisateurs au VLAN approprié lors de l’authentification Wi-Fi. Cela signifie que les étudiants ne se retrouvent jamais sur le même réseau que les systèmes du corps enseignant ou de l’administration. Et fini la gestion manuelle des SSID, des listes d’adresses MAC ou des configurations de commutateurs VLAN.

En savoir plus
A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

Fournisseur agréé E-Rate

Foxpass est fier de participer au programme E-Rate, permettant aux écoles et bibliothèques éligibles de demander un financement fédéral pour moderniser la sécurité de leur réseau. Foxpass Cloud RADIUS est admissible dans la catégorie 2 — connexions internes.

Accès Zero Trust pour les réseaux scolaires

  • Secure remote access management icon

    Contrôle d’accès basé sur l’identité

    Attribuez l’accès réseau en fonction des identités d’utilisateur vérifiées. Fini les SSID partagés. Intégrez-vous facilement à votre SSO (authentification unique), service d’annuaire ou MDM existant.

  • Devices icon

    Support des appareils fournis par l’école et BYOD

    Délivrez et gérez automatiquement des certificats WiFi via des MDM de premier plan comme Jamf, Intune, Kandji, ou utilisez l’installateur BYOD de Foxpass pour les appareils appartenant aux enseignants et au personnel.

  • Managed Access icon

    Appliquer l’accès réseau avec privilège minimal

    Segmentez les utilisateurs par rôle du personnel, de l’étudiant ou de l’appareil, ainsi que par VLAN. Foxpass vous donne un contrôle total sur qui peut se connecter, quand et à quoi.

  • Custom branding icon

    Journalisation prête pour l’audit

    Capturez des journaux détaillés pour chaque événement d’accès au réseau : idéal pour la réponse aux incidents, le reporting et le respect des exigences de conformité des données. Essentiel pour les établissements scolaires qui respectent la HIPAA, la FERPA et les procédures de vérification internes.

Nous avons opéré une transition cruciale vers une authentification par certificat PKI pour notre sécurité Wi-Fi, et Foxpass Advanced RADIUS nous a permis d’y parvenir en toute simplicité. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’intègre de manière parfaite à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, ce qui simplifie la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans difficulté, comme on pouvait s’y attendre, et maintenant nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé incomparable. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes.

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

Lire l'étude de cas

Pourquoi les établissements scolaires choisissent Foxpass

  • Prêt pour SOC 2 Type II et HIPAA
  • Compatible avec Google Workspace for Education
  • S’adapte de 1 à plus de 100 campus
  • Déployez en moins de 30 minutes
  • Gestion de l’accès Wi‑Fi sans intervention
  • Outils intégrés de conformité et d’audit
  • 99,9 % de disponibilité et reconnu depuis 2015
  • Une équipe de support conviviale basée aux États-Unis, qui connaît bien les réseaux scolaires

Prêt à simplifier et sécuriser le réseau de votre établissement scolaire ?

Foxpass permet aux équipes IT de la maternelle au lycée de moderniser la sécurité Wi‑Fi sans ajouter de complexité ni de coûts exorbitants.

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