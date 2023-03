Le travail à domicile et le bureau hybride

Un bilan de l'année et sa signification pour le bureau hybride et l'avenir du travail.

370 jours.

880 heures.

532 800 minutes.

1,968,000 secondes.

C'est le temps pendant lequel les employés en Californie et dans de nombreuses autres régions du monde, ont été invités à travailler à domicile en raison de l'ordre donné par les autorités locales de rester à la maison pour lutter contre le COVID19.

Il en résulte un débat sur l'avenir du travail et des cadres qui se posent ces questions :

Quel est l'avenir du bureau ? Le travail à distance est-il l'avenir du travail ?

Quels sont les problèmes de confidentialité et de sécurité auxquels les entreprises seront confrontées après le COVID ?

Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à tout cela ?

L'année dernière, nous avons exploré ces questions avec divers PDG et responsables des ressources humaines. Ils étaient tous d'accord pour dire que même si le travail à distance avait ses avantages, il ne pouvait pas remplacer totalement le bureau traditionnel pour les raisons suivantes :

Un bureau physique est un signal fort de prestige, d'image de marque & de confiance. Les interactions sociales sont difficiles à reproduire dans un environnement entièrement de travail à domicile. Innovation & le développement des employés pourrait être amélioré au bureau Les employeurs et les employés ont un avis mitigé sur le travail à domicile, le bureau et les risques pour la santé mentale. Implications pour la sécurité et l'infrastructure informatique

À cela, le PDG de Splashtop a ajouté : "S'il est indéniable que les avantages d'un bureau physique, il est également indéniable que le travail à domicile présente des avantages incroyables : réduction des coûts opérationnels, accès à un vivier mondial de talents, possibilité d'attirer les nomades numériques comme la génération Z, réduction du temps perdu dans les embouteillages, augmentation de la productivité grâce à la réduction des interruptions de travail, réduction de l'empreinte carbone et continuité des activités."

À partir de ce débat, nous avons conclu que le bureau du futur était hybride et nous avons proposé les mesures que les entreprises pouvaient prendre pour se préparer au bureau hybride. En 2021 et à l'occasion de notre premier anniversaire dans un monde "en isolement", qu'avons-nous appris ? Le bureau va-t-il vraiment devenir hybride comme nous l'avions prédit ? Nous avons demandé à quelques entreprises qui sont hybrides depuis un an de nous faire part de leurs réflexions.

Des chefs d'entreprise parlent de l'avenir du bureau : OUI, l'hybride est là pour rester.

Après avoir travaillé à distance depuis mars 2019, le PDG de GetVoip, Reuben Yonatan, déclare : "Bien que nous prévoyions de retourner au bureau, nous sommes ouverts à une situation hybride si nos employés expriment leur intérêt pour le travail à domicile, car cette dernière année a prouvé que le travail à distance ne nuit pas à la productivité."

Todd Ramlin, responsable de Cable Compare, est d'accord avec Reuben pour dire que le travail à distance n'a pas d'impact sur la productivité. "Cependant, pour certains employés", dit Reuben, "travailler à distance a été quelque peu perturbant au sein de leur foyer, il ne serait donc pas juste pour eux de dire qu'ils doivent continuer à travailler à domicile même lorsque la menace du virus est passée. Compte tenu de ces facteurs, notre plan actuel consiste à maintenir un bureau hybride où les gens peuvent choisir de travailler à domicile ou de venir au bureau."

Nelson Sherwin, PDG de PEO Compare, ajoute qu'il ne pense pas que l'environnement de travail hybride soit une mode, mais plutôt le reflet de ce que nous devrions honnêtement être en termes d'évolution de la main-d'œuvre. "C'est presque comme si COVID nous avait forcés à nous mettre au diapason de notre époque", dit Nelson. "Maintenant que les entreprises ont montré qu'elles pouvaient mettre en place une infrastructure virtuelle rapidement en cas de besoin, et que cette solution est viable depuis un an, l'option de revenir à une main-d'œuvre entièrement en bureau n'existe tout simplement pas."

Tout cela est un retour positif, mais qu'en est-il des employés et des données ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ?



Tendances en matière de travail hybride : enseignements tirés des rapports clés et des employés à distance

Plus tôt hier, Microsoft a annoncé les résultats de son indice annuel des tendances du travail à partir d'une étude de plus de 30 000 personnes dans 31 pays et d'analyses globales des signaux de productivité et de travail à travers Microsoft 365 et LinkedIn.

source : Indice des tendances du travail Microsoft 2021

Selon Microsoft, le travail hybride est inévitable car, parmi toutes les personnes interrogées, 66% des dirigeants disent que leur entreprise est en train de réaménager l'espace de bureau en un espace hybride, 73% des employés veulent que les options flexibles de travail à distance restent, et 67% des employés veulent plus de travail en personne ou de collaboration post-pandémie.

Un récent sondage Splashtop auprès de plus de 400 employés indique également une nette préférence pour le bureau hybride, 59% des participants déclarant qu'ils préfèrent aller au bureau deux fois par semaine, 31% optant pour 3 ou 4 jours par semaine et 10% pour la semaine de travail complète.

Ainsi, les données et les commentaires des employés indiquent que le lieu de travail hybride est l'avenir du travail. Maintenant, comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer avec succès ? Bien qu'il y ait de nombreux éléments à mettre en place pour un bureau hybride, disposer de la bonne technologie et des bons outils pour soutenir efficacement une équipe hybride est la pierre angulaire d'un bureau hybride efficace.

Amener votre propre appareils + Accès à distance : le meilleur ensemble de technologies pour un bureau hybride ?

Pendant longtemps, la méthode traditionnelle de travail à distance a consisté à passer par le réseau VPN de l'entreprise, qui s'est avéré ne pas être optimal et évolutif pour permettre la mise en place d'une main-d'œuvre à distance car le VPN est souvent très coûteux et ayant des bugs de performance, ce qui le rend difficile à scaler. Par conséquent, de nombreuses entreprises se sont tournées vers les logiciels d'accès à distance pour mettre en place une main-d'œuvre hybride.

Voici comment fonctionne l'accès à distance :

L'accès à distance permet aux utilisateurs d'accéder aux ordinateurs du travail par le biais de n'importe quel ordinateur personnel Windows ou Mac ou même d'appareils mobiles iOS ou Android. Cela permet aux entreprises d'exploiter les appareils personnels dont disposent déjà les employés



Cette configuration est en vogue depuis un certain temps. Elle s'appelle BYOD. Une politique Bring Your Own Device (Apporte ton propre appareil) permet aux employés d'accéder aux réseaux ou aux systèmes liés au travail à l'aide de leurs appareils personnels, tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes.

Avec l'accès à distance et le BYOD, il n'est pas nécessaire d'investir dans des appareils ou des licences logicielles en double, car lorsque les employés utilisent l'accès à distance, ils peuvent se connecter à leur ordinateur sur site et l'utiliser comme s'ils étaient assis en face de lui. Cela signifie qu'ils ont accès à tous les logiciels auxquels ils auraient accès au bureau.

Bien qu'il existe de nombreux outils d'accès à distance, la plupart d'entre eux sont soit encombrants, soit trop chers, soit pas assez sécurisés. C'est là que Splashtop intervient.

Splashtop est l'une des solutions d'accès à distance ayant le meilleur rapport qualité-prix du marché, avec des prix souvent 80 % inférieurs à ceux de la concurrence, une sécurité de niveau entreprise et des fonctionnalités comme le streaming 4K pour toutes les sessions à distance. Tu peux en savoir plus sur Splashtop et nos solutions d'accès à distance ici et les essayer gratuitement sans engagement ni carte de crédit.

Cela étant dit, que vous choisissiez Splashtop ou un autre logiciel d'accès à distance pour mettre en place votre bureau hybride, vous devez vous assurer que la solution choisie est sécurisée pour protéger votre entreprise et vos employés dans un environnement distant sujet aux cyberattaques.

Ce qu'il faut rechercher dans une solution logicielle d'accès à distance sécurisé🔒

Capacité de signature unique (SSO), pour garantir que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité*.

Authentification des dispositifs ; la plupart des VPN n'ont pas cette capacité

Authentification à plusieurs facteurs

Capacité à prendre en charge le BYOD (bring your own device) dans un environnement sécurisé si aucun appareil fourni par l'entreprise n'est disponible.

Capacité de cliquer et de se connecter, par opposition à la configuration pénible, aux longs délais de connexion et aux performances souvent lentes des solutions basées sur le VPN.

les mises à jour automatisées de l'infrastructure et des logiciels, car le recours à une mise à jour manuelle, comme cela est nécessaire avec les VPN, non seulement expose à des risques de sécurité, mais entraîne également des temps d'arrêt et des problèmes de compatibilité

Solution performante et à faible latence capable de prendre en charge la vidéo HD en continu, améliorant ainsi la productivité des utilisateurs

Évolutivité rapide et facile pour des milliers d'utilisateurs

Aucune obligation de mettre en place un matériel de passerelle à chaque site distant

Possibilité pour les informaticiens de contrôler les transferts de fichiers et l'impression à distance (c'est-à-dire de les activer ou de les désactiver)

Journaux lisibles, enregistrement des sessions, facilité de suivi et de rapport

* L'intégration SSO est disponible dans Splashtop Enterprise

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous espérons que cet article sur l'avenir du travail et le bureau hybride vous a été utile et nous sommes disponibles si vous avez d'autres questions et si vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre équipe à distance. Si vous êtes curieux du logiciel d'accès à distance Splashtop, vous pouvez également l'essayer gratuitement.