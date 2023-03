Splashtop Remote Access est désormais intégré à la plateforme Apple Device Management d’Addigy

Splashtop intégré à la plate-forme Addigy permet un accès sécurisé et une gestion instantanée des appareils Apple, de n’importe où et à tout moment

SAN JOSE, Californie, 21 juillet 2021 - Splashtop, un leader des logiciels d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération, et Addigy, fournisseur de la principale plate-forme de gestion des appareils Apple basée sur le cloud, ont annoncé aujourd’hui que Splashtop est désormais la solution exclusive d’assistance à distance par défaut incluse dans les abonnements Addigy. En conséquence, les utilisateurs d’Addigy bénéficient d’un accès à distance instantané, facile et optimisé par Apple aux appareils Apple qu’ils gèrent.

Avec cet accord, les entreprises, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les établissements d’enseignement peuvent automatiquement tirer parti de l’accès à distance Splashtop depuis Addigy pour gérer leurs appareils Apple, y compris les ordinateurs Mac, les tablettes iPad et les smartphones iPhone. Avec l’accès à distance Splashtop disponible instantanément, les techniciens et les administrateurs utilisant Addigy peuvent dépanner et résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement, fournissant une assistance technique rapide aux utilisateurs quand et où cela est nécessaire.

« Splashtop offre des sessions à distance haute performance sur toutes les plateformes, y compris celle d’Apple », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Le regroupement de Splashtop avec la plate-forme de gestion des appareils Addigy Apple est un ajout précieux à la boîte à outils d’un technicien informatique, d’autant plus que l’augmentation du travail à distance augmente le nombre d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes Apple qui doivent être gérés dans les environnements des petites et grandes entreprises.

« Avec Splashtop maintenant inclus dans leur abonnement Addigy, les techniciens et les administrateurs peuvent:

Bénéficiez d’un accès à distance sécurisé, hautes performances et en un clic aux ordinateurs gérés depuis leur console Addigy, même en l’absence d’un utilisateur final.

Accédez à des fonctionnalités en cours de session telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat et plus encore.

Consignez automatiquement les sessions d’accès à distance dans Addigy.

« L’objectif principal d’Addigy est d’amplifier la productivité et l’efficacité des utilisateurs d’Apple, et ce partenariat avec Splashtop est un grand pas dans cette direction », a déclaré Jason Dettbarn, PDG et fondateur d’Addigy. « Les techniciens Addigy peuvent désormais gérer et contrôler leurs appareils Apple à distance aussi facilement qu’ils le feraient en personne, ce qui permet de résoudre rapidement les problèmes de leurs utilisateurs finaux et de s’assurer que leurs ordinateurs sont à jour et fonctionnent dans des conditions optimales. »

« Nous utilisons Addigy pour gérer plusieurs centaines de Mac de notre flotte », a déclaré Tim Pearson, directeur de CreativeTechs. « Nous avons toujours eu besoin d’un contrôle à distance de nos appareils. Dans le passé, nous utilisions quatre méthodes différentes que nous pouvions exécuter en même temps, donc si quelque chose ne fonctionnait pas, comme un VPN en panne, nous pouvions passer d’un outil à l’autre. Mais au cours des deux dernières années, nous l’avons réduit à l’utilisation de Splashtop et Addigy. Ils ont été extrêmement utiles dans notre gestion des appareils.

Ce sera vraiment pratique d’avoir une intégration Splashtop en un clic lorsque nous sommes déjà sur la plate-forme Addigy. Lorsque je vérifie et gère des appareils, et que j’ai besoin de prendre le contrôle de l’écran de quelqu’un ou que j’ai besoin de voir ce qu’il fait, pouvoir le faire via l’interface Splashtop sera fantastique. C’est très excitant !

L’intégration a été testée de manière approfondie au cours des cinq dernières semaines en version bêta et est maintenant lancée pour tous les utilisateurs. Visitez splashtop.com/integrations/addigy pour en savoir plus sur la solution combinée et son fonctionnement.

À propos d’Addigy

Plus de 4 000 organisations à travers le monde font confiance à Addigy pour aider leurs équipes informatiques à gérer la sécurité des appareils Apple, l’inventaire, les rapports, la gestion des appareils mobiles, les politiques et le dépannage. Addigy est le seul logiciel de gestion des appareils Apple basé sur le cloud qui permet aux équipes informatiques et aux administrateurs des fournisseurs de services gérés, des entreprises et des institutions de surveiller et de gérer facilement les appareils Mac, iPad et iPhone des employés à partir d’un seul endroit, partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez addigy.com.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération pour les entreprises, les établissements universitaires et de recherche, les agences gouvernementales, les petites entreprises, les MSP, les services informatiques et les particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN) tout en obtenant un superbe score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.