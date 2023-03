Vidéo : Splashtop SOS : la meilleure solution d'assistance à distance à la demande

Splashtop SOS est le support à distance rendu simple. Connecte-toi au dispositif Mac, Windows, iOS et Android de ton utilisateur au moment où il en a besoin avec un simple code de session. Une fois connecté, tu peux prendre le contrôle de l'appareil de l'utilisateur et résoudre le problème. La puissante plateforme de Splashtop assure des connexions rapides en temps réel, afin que tu puisses facilement résoudre le problème en cours et fournir un service de qualité supérieure à ton utilisateur.

En savoir plus | Essai gratuit | Acheter maintenant