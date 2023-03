Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour Adobe Animate

Vous n'avez pas votre ordinateur créatifs à porter de main, mais vous devez utiliser Adobe Animate?

Splashtop vous couvre.

Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Business Access est la solution la plus rapide et la plus simple qui te permet d'accéder à distance à un autre ordinateur sur lequel Animate est installé, afin que tu puisses utiliser l'application depuis n'importe lequel de tes appareils personnels et travailler à distance.

Avec Splashtop, vous pouvez facilement utiliser Adobe Animate sur votre ordinateur distant à partir de votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone. Il vous suffit de lancer une session Splashtop sur cet ordinateur pour voir l'écran distant et interagir avec lui en temps réel. Une fois que vous aurez téléchargé votre bureau à partir de votre appareil personnel, vous pourrez utiliser Animate comme si vous étiez assis juste devant l'ordinateur distant.

Splashtop vous permet d'utiliser Animate au maximum avec un accès complet à tous les outils d'Animate, de sorte que vous pouvez produire un travail impeccable même en travaillant à distance.

Commencez maintenant

Les connexions à distance rapides de Splashtop avec un décalage minimal ainsi que la qualité HD et le son assurent une illustration et une animation efficaces, ainsi qu'une synchronisation audio sans faille (même le son du bureau à distance de Mac). Vous pourrez toujours exporter et publier votre travail sur n'importe quelle plateforme et utiliser toutes les fonctions comme vous le feriez normalement. Splashtop Business Access vous donne l'impression d'être assis juste devant votre ordinateur de travail, ce qui en fait un excellent outil pour travailler à domicile ou à distance. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir Adobe Animate avec vous à la maison ou en déplacement.

Splashtop Business Access vous donne accès à tout ordinateur Windows, Mac ou Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Commencez un essai gratuit et voyez par vous-même combien il peut être facile d'utiliser Adobe Animate tout en travaillant à distance !