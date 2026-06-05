Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour Adobe Animate

Vous n'avez pas votre ordinateur créatifs à porter de main, mais vous devez utiliser Adobe Animate?
Splashtop vous couvre.
Splashtop Remote Access est la solution la plus rapide et la plus simple qui vous permet d’accéder à distance à un autre ordinateur sur lequel Animate est installé, afin que vous puissiez utiliser l’application depuis n’importe lequel de vos appareils personnels et travailler à distance.
Avec Splashtop, vous pouvez facilement utiliser Adobe Animate sur votre ordinateur distant à partir de votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone. Il vous suffit de lancer une session Splashtop sur cet ordinateur pour voir l'écran distant et interagir avec lui en temps réel. Une fois que vous aurez téléchargé votre bureau à partir de votre appareil personnel, vous pourrez utiliser Animate comme si vous étiez assis juste devant l'ordinateur distant.
Splashtop vous permet d'utiliser Animate au maximum avec un accès complet à tous les outils d'Animate, de sorte que vous pouvez produire un travail impeccable même en travaillant à distance.
Les connexions à distance rapides de Splashtop avec une latence minimale ainsi que la qualité HD et le son garantissent un rendu efficace des illustrations et des animations, ainsi qu’une synchronisation audio parfaite (y compris le son des bureaux à distance Mac). Vous pourrez toujours exporter et publier votre travail sur n’importe quelle plateforme et utiliser toutes les fonctions comme vous le feriez normalement. Splashtop Remote Access vous donne l’impression d’être assis devant votre ordinateur de travail, ce qui en fait un excellent outil pour travailler à domicile ou à distance. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir Adobe Animate avec vous à la maison ou en déplacement.
Splashtop vous permet d’accéder à n’importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Commencez un essai gratuit et constatez par vous-même à quel point il est facile d’utiliser Adobe Animate tout en travaillant à distance !