Vidéo : Soutien à distance de Freshworks Freshservice avec Splashtop

Avertissement : Splashtop SOS a été renommé Splashtop Remote Support. Si le nom du produit a changé, les caractéristiques et les fonctionnalités sont restées les mêmes, continuant à fournir une téléassistance rapide, sûre et fiable.
Saviez-vous que vous pouvez démarrer une session d'assistance à distance / d'accès à distance / de contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac directement à partir d'un ticket Freshservice ? L'assistance à distance de Freshservice via Splashtop est facile à réaliser et constitue un moyen rentable d'augmenter la productivité de votre équipe de service.
Regardez cette vidéo pour voir comment :
Prêt à démarrer avec l'accès et le contrôle à distance dans Freshworks Freshservice ?
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