Vidéo : Soutien à distance de Freshworks Freshservice avec Splashtop

Saviez-vous que vous pouvez démarrer une session d'assistance à distance / d'accès à distance / de contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac directement à partir d'un ticket Freshservice ? L'assistance à distance de Freshservice via Splashtop est facile à réaliser et constitue un moyen rentable d'augmenter la productivité de votre équipe de service.

Regardez cette vidéo pour voir comment :

Splashtop SOS with Freshservice

Prêt à démarrer avec l'accès et le contrôle à distance dans Freshworks Freshservice ?

Tu peux aussi visiter notre page Web Splashtop Intégration Freshservice pour plus d'informations sur la façon de démarrer avec la télécommande Freshworks. Ou si tu utilises Freshdesk, visite notre page Splashtop Freshdesk integration .