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Vidéo : Soutien à distance de Freshworks Freshservice avec Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Avertissement : Splashtop SOS a été renommé Splashtop Remote Support. Si le nom du produit a changé, les caractéristiques et les fonctionnalités sont restées les mêmes, continuant à fournir une téléassistance rapide, sûre et fiable.

Saviez-vous que vous pouvez démarrer une session d'assistance à distance / d'accès à distance / de contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac directement à partir d'un ticket Freshservice ?  L'assistance à distance de Freshservice via Splashtop est facile à réaliser et constitue un moyen rentable d'augmenter la productivité de votre équipe de service.

Regardez cette vidéo pour voir comment :

Splashtop SOS with Freshservice
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Prêt à démarrer avec l'accès et le contrôle à distance dans Freshworks Freshservice ?

  1. Obtenir une licence Splashtop SOS : Essayer SOS gratuitement avec une période d'essai gratuite. Voir les forfaits et les prix disponibles

  2. Téléchargez le plug-in gratuit Splashtop SOS Remote Support Integration sur la marketplace de Freshworks.

  3. Voir cet article de soutien si vous avez des questions sur le paramétrage de Freshservice-Splashtop SOS Integration

Tu peux aussi visiter notre page Web Splashtop Intégration Freshservice pour plus d'informations sur la façon de démarrer avec la télécommande Freshworks. Ou si tu utilises Freshdesk, visite notre page Splashtop Freshdesk integration .

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