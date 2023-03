Top 5 des fonctionnalités des logiciels de bureau à distance

Que faut-il rechercher dans les logiciels de bureau à distance ? Voici les cinq principales caractéristiques que votre solution de bureau à distance devrait comporter.

Si vous envisagez d'utiliser un logiciel de bureau à distance pour vous aider à vous connecter à distance à vos ordinateurs et appareils, vous voulez être sûr que votre choix comprend toutes les principales fonctionnalités de bureau à distance. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver sans la possibilité de faire ce que vous devez faire lorsque vous n'êtes pas au bureau ou en déplacement.

1 : Soutien multiplateforme

Vous avez peut-être un PC de bureau au travail et un Mac à la maison. Ou peut-être que votre ordinateur de bureau est un Mac et que vous voyagez avec votre smartphone Android. Avec une prise en charge multiplateforme comme celle de Splashtop, vous pouvez accéder à vos ordinateurs et les contrôler à distance depuis n'importe quel appareil.

Vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou même Chromebook avec Splashtop.

2 : Connexions haute performance

Parmi les principales caractéristiques des ordinateurs de bureau à distance, il faut rechercher des connexions à haut débit et à faible latence. La dernière chose que vous souhaitez lorsque vous essayez de contrôler votre ordinateur à distance est une connexion à retardement.

Splashtop fournit des connexions HD qui vous donneront l’impression d’être juste devant votre ordinateur. Vous verrez l’écran de l’ordinateur distant, entendrez le son qui en provient et pourrez le contrôler en temps réel. Vous pouvez même exécuter vos outils de production vidéo et audio car Splashtop peut diffuser des vidéos 4K via des connexions distantes et est suffisamment rapide pour rendre possible la synchronisation labiale.

3 : Facile à gérer

Que vous recherchiez un accès à distance pour vous-même ou pour toute votre équipe, l'un des principaux éléments à rechercher est la facilité de gestion. Avec Splashtop, vous pouvez installer rapidement le logiciel sur chaque machine à laquelle vous souhaitez accéder et sur chaque appareil que vous souhaitez utiliser pour l'accès en quelques minutes.

La mise en place et la gestion de grandes équipes et de groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs est facilitée par la console web Splashtop.

4 : Sécurité

Que vous vous connectiez à votre ordinateur professionnel ou à votre ordinateur personnel, la sécurité est un élément essentiel de toute connexion à distance. Avec le cryptage AES 256 bits de Splashtop et l’authentification de l’appareil, vous pouvez vous concentrer sur votre travail, sachant que vos données et votre connexion sont en sécurité.

De plus, Splashtop est livré avec plusieurs fonctionnalités et pratiques de sécurité de pointe.

5 : Outils d'amélioration de la productivité

Lorsque vous accédez à distance à un autre ordinateur, vous voudrez également disposer de tous les outils nécessaires pour effectuer votre travail. Pouvoir contrôler votre ordinateur est très bien, mais que faire si vous avez besoin d'un fichier ou de la possibilité d'imprimer à distance ? Splashtop intègre des outils d'amélioration de la productivité. Une fois que votre session à distance est active, vous pouvez enregistrer votre session, transférer des fichiers, imprimer à distance, visualiser plusieurs moniteurs à la fois, envoyer des messages à un utilisateur à l'autre bout, et bien plus encore.

Essayez gratuitement le logiciel Splashtop Remote Desktop

Découvrez toutes ces fonctionnalités et plus encore lorsque vous commencez un essai gratuit de Splashtop Business Access - l’application de bureau à distance idéale pour les individus et les équipes qui ont besoin d’un accès à distance à leurs ordinateurs. Activez le travail à distance et le travail à domicile avec Splashtop. Essayez-le maintenant, aucune carte de crédit ou engagement requis:

Essai gratuit