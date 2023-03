Splashtop et Sapphire Ventures - Une histoire d’amitié et de partenariat

Permettre l’avenir du travail et de l’éducation: pourquoi Sapphire Ventures est ravi de poursuivre son partenariat avec Splashtop

Plus tôt dans la journée, Splashtop a annoncé un nouveau financement de 50 millions de dollars, atteignant une valorisation convoitée de 1 milliard de dollars. Ce dernier cycle a été principalement dirigé par l’investisseur existant Sapphire Ventures, une société de capital-risque de premier plan qui s’associe à des équipes visionnaires et à des fonds de capital-risque pour créer des entreprises importantes.

L'histoire de Splashtop avec Sapphire Ventures a commencé en 2010 par une amitié nouée au MIT entre les fondateurs de Splashtop qui s'est ensuite transformée en un partenariat professionnel de deux décennies à travers plusieurs entreprises.

Pour célébrer cette nouvelle annonce, Sapphire Ventures a partagé l'intégralité de son histoire avec Splashtop sur son blog. Nous la résumons ci-dessous.

1. Les meilleures solutions de leur catégorie = Croissance explosive portée par les produits

Splashtop fournit ses solutions à distance par le biais d'une expérience utilisateur fluide et harmonieuse à une fraction du coût des concurrents. Les clients adorent le produit (4,8 étoiles sur G2Crowd et un Net Promoter Score (NPS) de 93). Historiquement, l'entreprise a très peu dépensé en ventes et marketing, y compris aucun effort de vente à l'étranger à ce jour.

Au cours de la dernière année, la croissance de 160% + en glissement annuel de Splashtop a été tirée par le modèle de croissance de plus en plus populaire axé sur les produits. En d’autres termes, la plupart des ventes de Splashtop ont été et continuent d’être un véritable libre-service avec la seule touche produit. De plus, Splashtop offre un service client exceptionnel (CSAT 90%+), ce qui se traduit par une rétention nette constante de plus de 115%.

Alors que Splashtop voit la demande monter en flèche pour ses produits, le marché est mûr pour les technologies de travail à distance, avec près des deux tiers des travailleurs américains prêts à continuer à travailler à distance au-delà de la pandémie.

2. L'enseignement à distance remporte un franc succès

Lorsque les écoles ont fermé l’année dernière en raison de la COVID, la plupart des élèves ont été confrontés à des perturbations dans leur éducation, notamment l’impossibilité d’accéder aux ordinateurs de l’école et de l’université en temps réel. La solution d’accès aux laboratoires à distance haute performance de Splashtop permet à plus de 200 écoles de fournir aux étudiants un accès à distance transparent à partir de n’importe quel appareil tel que les Chromebooks, les iPads, les tablettes Android et les ordinateurs portables personnels aux ordinateurs de l’école. Les étudiants bénéficient de connexions à distance hautes performances, d’une visualisation multi-écrans, d’un son à distance et d’un streaming vidéo jusqu’à 4K pour les ordinateurs Windows et Mac afin que leur expérience d’apprentissage soit ininterrompue.

3. De nombreuses pistes de croissance restent à venir

Splashtop a sans aucun doute bénéficié des tendances du travail à distance et de l’apprentissage à distance qui ont gagné en popularité avant la COVID, mais qui ont explosé au cours des 11 derniers mois. Splashtop prévoit de tirer parti de ce nouveau cycle de financement pour investir et développer de nouvelles voies de croissance, notamment la croissance de Splashtop Enterprise, le lancement de nouveaux produits dans des domaines adjacents, mais complémentaires, tels que la collaboration et les solutions ZTNA (accès réseau zero-trust), l’expansion géographique, de nouveaux marchés verticaux, etc.

