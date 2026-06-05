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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop, Mai/Juin 2018

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Nous venons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités Splashtop et vous pouvez les obtenir en mettant à jour votre application et votre streamer Splashtop Business vers la dernière version (3.2.4.0).

« Inactif depuis... "

Sachez si un ordinateur est actuellement inactif ou si votre client l'utilise activement. Dans l'application Splashtop Business, cliquez sur l'icône de l'engrenage à côté de l'ordinateur pour voir son temps d'inactivité. Sur la console web, passez la souris sur l'ordinateur dans la liste.

Disponible dans Splashtop Remote Support et Splashtop Remote Access

Chattez avant de vous connecter à une machine

Vous voulez vérifier auprès de votre utilisateur si c’est le bon moment pour vous connecter à distance ? Maintenant c’est possible ! Lancez une session de chat sur un ordinateur en ligne à tout moment, sans être dans une session à distance. Recherchez le petit bouton « chat » à côté de l’ordinateur dans l’application Splashtop Business.

Out of Session Chat Icon

Disponible dans Splashtop Remote Support

Deux techniciens peuvent se connecter à distance à la même machine

Maintenant, deux techniciens peuvent accéder à distance et contrôler le même ordinateur, en même temps! Dépannez l’ordinateur de votre client avec un autre technicien. Deux d’entre vous se connectent simplement comme vous le feriez normalement depuis vos applications Splashtop Business respectives.

Disponible dans Splashtop Remote Support

Redémarrer et se reconnecter automatiquement Au cours d’une session avec assistance à distance, vous pouvez redémarrer l’ordinateur et être reconnecté automatiquement une fois le redémarrage terminé. Vous pourrez voir l’écran de connexion de l’ordinateur après le redémarrage, et partir de là. (Vous pouvez choisir entre le redémarrage normal ou le redémarrage en mode sans échec.)

Disponible pour les sessions d’assistance sous surveillance dans Splashtop

Et plus encore...

  • Gagnez du temps lors de la connexion. Nous pré-remplissons maintenant votre nom de domaine Windows dans un menu déroulant afin que vous n’ayez pas à le taper.

  • De grandes améliorations dans l'application iOS. Dans l'application iOS, vous pouvez renommer des ordinateurs, ajouter des notes, déconnecter des sessions, redémarrer, réveiller, supprimer des ordinateurs, et plus.

  • Vous voulez toujours voir le curseur distant pour toutes vos sessions à distance ? Il y a maintenant une option dans les paramètres de l’application Splashtop Business pour activer cela. Vous pouvez toujours le basculer pendant une session à l’aide de la barre d’outils.

  • Amélioration de la fiabilité de l'impression à distance

  • Augmentation de la vitesse de transfert de fichiers jusqu’à 30 %

  • Améliorations de la facilité d'utilisation

Disponible dans Splashtop Remote Support et Splashtop Remote Access

Voyez ce que nous avons prévu d'autre

Nous avons d’autres fonctionnalités intéressantes à venir. Jetez un oeil à cet article sur ce sur quoi nous travaillons pour plus de détails.

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