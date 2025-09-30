Splashtop nommé fournisseur de solutions de travail hybride de l'année - RemoteTech Breakthrough Awards 2023.

Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop ont été récompensées par de nombreux prix et ont obtenu les meilleures notes des utilisateurs sur des sites d’évaluation tiers. Découvrez pourquoi et essayez Splashtop gratuitement.
Les RemoteTech Breakthrough Awards 2023 ont récompensé Splashtop en tant que meilleure solution logicielle pour la mise en place d’environnements de travail hybrides de pointe.
Nous sommes ravis de vous annoncer que Splashtop a été récompensé en tant que fournisseur de solutions de travail hybride de l’année lors des prestigieux RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Ce prix prestigieux récompense les entreprises technologiques, les produits et les services les plus performants au monde en matière de télétravail. Cette année, la concurrence était rude avec plus de 1 250 candidatures provenant du monde entier. Cette distinction témoigne de notre volonté constante d’offrir une valeur supérieure à nos 30 millions d’utilisateurs répartis sur tous les continents.
Chez Splashtop, nous privilégions la création d’outils conviviaux qui résolvent des problèmes concrets avec des performances accrues, une facilité d’utilisation, une sécurité maximale et un excellent rapport coût-efficacité. Nos solutions sont jusqu’à 50 % moins chères que la concurrence, rendant la technologie d’accès à distance accessible aux entreprises de toute taille, des professionnels indépendants aux PME et aux grandes sociétés.
La facilité d’utilisation est fondamentale pour nos solutions. Nous sommes convaincus que la technologie doit être intuitive, conviviale et accessible à tous. Les produits Splashtop sont conçus avec une interface simple à utiliser qui peut être installée en quelques minutes, ce qui favorise l’adoption et la prise en main par l’utilisateur final, tout en répondant aux besoins des techniciens du service d’assistance qui exigent des solutions fluides et faciles à déployer. D’un simple clic, les utilisateurs peuvent accéder à leurs applications et ressources, accomplir des tâches et bénéficier d’une assistance technique, le tout sans perturber leur workflow.
Dans les environnements de travail à distance et hybrides, les performances sont primordiales. Les techniques de compression avancées de Splashtop optimisent l’utilisation de la bande passante, garantissant des connexions fluides et stables qui offrent une expérience utilisateur inégalée en streaming 4K et 60 fps. Les télétravailleurs peuvent ainsi se connecter à des postes de travail haut de gamme et exploiter des applications gourmandes en ressources CPU depuis n’importe quel appareil, tirant ainsi le meilleur parti des politiques AVEC. Des fonctionnalités telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs et bien d’autres encore garantissent une productivité maximale, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Même les utilisateurs qui s’appuient sur des équipements et des logiciels de précision peuvent compter sur Splashtop pour une expérience à distance incomparable, avec des options telles que le mode couleur 4:4:4, l’audio haute fidélité, le redirection du micro et la redirection des périphériques USB.
Chez Splashtop, nos clients sont au centre de nos préoccupations. Leurs commentaires et leurs besoins nous guident dans la bonne direction, ce qui nous permet d’innover, de développer et d’affiner nos offres en permanence. Cette approche centrée sur le client nous permet de mieux servir nos différents secteurs d’activité, en répondant à leurs besoins et attentes spécifiques.
Recevoir le prix du fournisseur de solutions de travail hybride de l’année est un témoignage de l’engagement de Splashtop à fournir des solutions d’accès à distance et de support sécurisées, simples, performantes et centrées sur le client. Nous sommes infiniment reconnaissants de cette distinction et nous promettons de continuer à établir la norme dans le domaine des outils d’accès à distance.
Cette consécration nous motive à continuer à innover et à nous améliorer. Nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée et de franchir de nouvelles étapes dans notre évolution. Nous espérons pouvoir aider encore plus d’entreprises en leur offrant les meilleures solutions d’accès à distance !
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Vous souhaitez découvrir nos solutions d’accès et de support à distance primées ? Inscrivez-vous pour un essai gratuit de Splashtop et constatez par vous-même pourquoi nous sommes le fournisseur de solutions de travail hybride de l’année.