Splashtop nommé fournisseur de solutions de travail hybride de l'année - RemoteTech Breakthrough Awards 2023.

Les solutions d'accès à distance et de support à distance,

et ont obtenu les meilleures notes des utilisateurs sur des sites d'évaluation tiers. Vois pourquoi et essaie gratuitement Splashtop.

Les RemoteTech Breakthrough Awards 2023 ont couronné Splashtop comme la solution logicielle numéro un pour alimenter des environnements de travail hybrides de premier ordre.

Nous sommes ravis de partager avec toi que Splashtop a été honoré en tant que fournisseur de solution de travail hybride de l'année lors des très estimés RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Ce prix prestigieux récompense les entreprises technologiques mondiales de premier plan, les produits et les services qui permettent un travail à distance efficace. Cette année, la concurrence était rude avec plus de 1250 nominations provenant du monde entier. Cette reconnaissance illustre véritablement notre quête permanente pour offrir une valeur supérieure à nos 30 millions d'utilisateurs dans le monde entier.

Chez Splashtop, nous donnons la priorité à la création d'outils conviviaux qui résolvent des problèmes réels avec des performances améliorées, une facilité d'utilisation, une sécurité maximisée, et un bon rapport coût-efficacité. Nos solutions sont jusqu'à 50% moins chères que la concurrence, ce qui rend la technologie d'accès à distance accessible aux entreprises de toute taille, des professionnels indépendants aux PME et aux entreprises.

La facilité d'utilisation est au cœur de nos solutions. Nous pensons que les technologies habilitantes doivent être intuitives, conviviales et universellement accessibles. Les produits de Splashtop sont conçus avec une interface facile à utiliser qui peut être installée en quelques minutes, ce qui favorise l'adoption et l'utilisation par l'utilisateur final, tout en répondant aux besoins des professionnels de TI service d'assistance technique,

bureau de support technique qui ont besoin de solutions transparentes et faciles à déployer. D'un simple clic, les utilisateurs peuvent accéder aux apps et aux ressources, effectuer des tâches et recevoir une assistance technique, le tout sans aucune perturbation de leur flux de travail.

Dans les environnements de travail hybrides et à distance, la performance est primordiale. Les techniques de compression avancées de Splashtop optimisent l'utilisation de la bande passante, garantissant des connexions fluides et stables qui offrent une expérience utilisateur inégalée en streaming 4K et 60fps. Cela permet aux travailleurs à distance de se connecter à des postes de travail haut de gamme et de faire fonctionner des applis gourmandes en ressources CPU depuis n'importe quel appareil, en tirant le meilleur parti des politiques AVEC. Des fonctions telles que le transfert de fichiers, l'impression à distance, le moniteur multiple à multiple, et bien d'autres encore, garantissent une productivité maximale, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Même les utilisateurs qui s'appuient sur du matériel et des logiciels de précision peuvent compter sur Splashtop pour une expérience à distance immaculée, avec des options telles que le mode couleur 4:4:4, l'audio haute fidélité, le passage du microphone et la redirection des périphériques USB.

À Splashtop, nos clients sont notre boussole. Leurs commentaires et leurs besoins nous guident dans la bonne direction, ce qui nous permet d'innover, de développer et d'affiner nos offres en permanence. Cette approche centrée sur le client nous permet de mieux servir diverses industries, en répondant à leurs besoins et attentes uniques.

Recevoir le prix du fournisseur de solutions de travail hybride de l'année est une affirmation de l'engagement de Splashtop à fournir des solutions d'accès à distance et de soutien sécurisées, simples, performantes et centrées sur le client. Nous sommes incroyablement reconnaissants de cette reconnaissance et nous promettons de continuer à établir la norme dans le domaine de la technologie d'accès à distance.

Cette accolade nous sert de motivation pour continuer à innover et à nous améliorer. Nous sommes impatients de maintenir notre élan et de franchir d'autres étapes dans notre parcours. Nous souhaitons donner à un plus grand nombre d'entreprises les meilleures solutions technologiques à distance !

Essayez Splashtop gratuitement !

Tu veux faire l'expérience de nos solutions primées d'accès à distance et de soutien ? Inscris-toi pour un essai gratuit de Splashtop et découvre par toi-même pourquoi nous sommes le fournisseur de solutions de travail hybride de l'année.