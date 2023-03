Un fournisseur d’accès à distance de nouvelle génération devient la dernière licorne technologique en date, tout en affichant des chiffres remarquables en matière de rentabilité et de satisfaction client.

SAN JOSE, Californie, 27 janvier 2021 - Splashtop Inc., leader émergent de l’accès et du support à distance de nouvelle génération, a bouclé un tour de table de 50 millions de dollars qui lui permet de dépasser le seuil de licorne à 1 milliard de dollars. Dirigé par l’investisseur historique Sapphire Ventures, ce dernier financement comprend également la participation d’autres actionnaires de longue date de Splashtop, Storm Ventures, NEA et DFJ DragonFund.

« Notre rentabilité et notre croissance soutenues, qui se sont accélérées pendant la pandémie de COVID-19, confirment que l'approche moderne de Splashtop en matière d'accès à distance fait une réelle différence dans la manière qu’ont les gens d’utiliser les ressources numériques dont ils ont besoin pour travailler, apprendre et se divertir, où et quand ils en ont besoin, a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. Cette levée de fonds qui nous porte au niveau de valorisation d’une licorne va nous permettre de développer notre marque et notre élan afin d'attirer les meilleurs talents et d'accélérer notre expansion mondiale pour satisfaire nos clients où qu’ils soient. »

La valorisation à un milliard de dollars de Splashtop valide sa performance et sa vision du marché

Contrairement à la grande majorité des licornes qui négligent leurs pertes financières dans leur quête de forte croissance, Splashtop est lucrative depuis 2015 tout en se développant rapidement. Le taux de croissance actuel de 160 % et les bénéfices de 60 % de l’entreprise représentent des niveaux de performance exceptionnels.

« Splashtop est un exemple d'entreprise de technologie efficace et agile qui présente des indicateurs incroyables, notamment une croissance rapide, des scores de satisfaction client impressionnants et des marges bénéficiaires attrayantes, a déclaré Jai Das, président et partenaire de Sapphire Ventures. Nous prévoyons que l'adoption de Splashtop continuera d'augmenter. Sa solution d'accès à distance sécurisée a été essentielle pour les entreprises de toute taille pendant la pandémie, et nous prévoyons qu'elle continuera de l’être au-delà de la pandémie, à l’heure où la façon de travailler se transforme. »

La valorisation de Splashtop est une reconnaissance de la vision de l'entreprise qui a perturbé le marché de l'accès à distance.

Selon Ryan Floyd, directeur général et fondateur de Storm Ventures, qui investit dans Splashtop depuis le financement de la série A, « Splashtop est à la pointe d'une grande tendance informatique : faciliter l'accès et l'utilisation des données et des applications logicielles nécessaires. Splashtop remplace les anciennes approches maladroites, complexes et coûteuses en matière d'accès à distance - illustrées par les réseaux privés virtuels (VPN) - par une approche moderne et basée sur le cloud qui offre un accès sécurisé et facile à toutes les ressources numériques, n'importe où et à tout moment. »

La pandémie de COVID-19 accélère le succès commercial de Splashtop

La pandémie de COVID-19, qui a fermé l'accès physique aux ressources informatiques des entreprises et des universités dans le monde entier, a entraîné une augmentation de la demande et de l'appréciation des solutions de Splashtop, notamment parmi les grandes entreprises.

Le cabinet de recherche et de conseil Gartner a désigné les activités à distance (télétravail) comme étant la priorité dans son rapport « Top Trends Impacting Infrastructure and Operations for 2021 » (principales tendances ayant un impact sur les infrastructures et l’exploitation en 2021). « Gartner s’attend à ce que 48 % des employés travaillent à domicile, même après la pandémie, contre 30 % avant. Ce changement oblige les responsables informatiques à gérer le déploiement des services métier dans les infrastructures distribuées pour créer des organisations flexibles et résilientes qui permettent au personnel de travailler de n’importe où et aux clients dans le monde entier d’accéder aux services. »*

Au cours de l’année écoulée, Splashtop a compté 85 % des entreprises du classement Fortune 500 parmi ses clients - dont FedEx, GE, Marriott et Toyota - ainsi que des institutions gouvernementales et éducatives, telles que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l’université Harvard, Stanford Healthcare et un laboratoire de recherche spécialisé dans les vaccins contre le COVID-19 pour les grandes entreprises pharmaceutiques.

Splashtop permet aux grandes entreprises de prospérer

« Les clients Adobe, qui utilisent nos produits Creative Cloud pour la diffusion de média, la conception graphique, la recherche scientifique, l'ingénierie, l'éducation et plus encore, doivent rester productifs lorsqu'ils travaillent à distance, comme beaucoup l'ont fait depuis le début de la pandémie, a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires chez Adobe Video. La solution d’accès à distance de Splashtop s'est avérée très précieuse pour de nombreux créateurs de contenu vidéo qui peuvent travailler avec les logiciels Adobe sur n'importe quel appareil, comme s'ils étaient assis devant leur ordinateur de travail à hautes performances. »

« Comme nous l'avons vu avec la pandémie mondiale, l'accès à distance est crucial pour le succès de toute entreprise et nous sommes heureux d'être partenaire de Splashtop. Leur fiabilité, leurs performances et leur assistance à la clientèle ont été exceptionnelles pour nous fournir, ainsi qu'à nos clients et à nos employés, les outils nécessaires pour continuer à faire avancer des travaux importants, même à distance, a déclaré Joel Nichols, vice-président des systèmes d'information chez Quanterix, une société d'analyse de biotech. Notre technologie révolutionnaire aide les chercheurs du monde entier à faire progresser la science de la médecine de précision. »

En 2020, Splashtop a également étendu sa portée mondiale, notamment par de nouveaux partenariats dans la région EMEA, en Amérique du Sud et en Asie. En Europe, la société a ouvert un siège EMEA à Amsterdam et a développé l'utilisation de l'euro et de son support multilingue local. En Asie, la société a ouvert un siège APAC à Singapour, soutenant des centaines de partenaires stratégiques dans plusieurs pays, dont le Japon.

Le blog Splashtop livre plus de détails sur le cheminement de Splashtop vers le statut de licorne, et un communiqué de presse connexe, également publié aujourd’hui, retrace certaines des étapes importantes de la société en 2020. Le tour de table le plus récent survient une décennie après le financement précédent de Splashtop : quatre cycles qui ont permis de collecter un total de 49 millions de dollars.

*Communiqué de presse de Gartner, Gartner identifie les principales tendances ayant un impact sur l’infrastructure et les opérations en 2021

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et des services d’accès et de support à distance de nouvelle génération pour les entreprises, les établissements scolaires, universitaires et de recherche, les agences gouvernementales, les petites entreprises, les MSP, les services informatiques et les particuliers. L’approche de Splashtop en matière d’accès à distance, basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer, remplace de plus en plus les méthodes classiques telles que les réseaux privés virtuels (VPN), tout en obtenant un impressionnant Net Promoter Score (NPS, une norme d’évaluation de la satisfaction client) de 93. Plus de 30 millions d’utilisateurs, dont 85 % des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez www.splashtop.com pour plus d’informations.