Microsoft Teams et Slack sont souvent le premier endroit où les employés vont lorsqu'ils ont besoin d'aide en TI. Ils sont déjà ouverts pendant la journée de travail, les utilisateurs savent comment envoyer un message, et un partage d'écran rapide peut sembler être la façon la plus rapide de montrer à un technicien ce qui ne va pas.
Cette commodité est utile, mais elle a ses limites. Les outils de chat peuvent aider les équipes TI à communiquer avec les utilisateurs, recueillir des informations de base et coordonner les prochaines étapes. Ils ne sont pas conçus pour fournir des workflows de téléassistance sécurisés, reproductibles et entièrement gérés.
Lorsqu'un problème de support nécessite plus qu'une simple explication, l'équipe IT a besoin du bon niveau d'accès, de contrôle, de visibilité et de documentation. Les techniciens peuvent avoir besoin de prendre en charge un appareil lorsque l'utilisateur n'est pas disponible, de transférer des fichiers, de se reconnecter après un redémarrage, de gérer les autorisations, d'enregistrer l'activité des sessions ou de résoudre des problèmes sur plusieurs points de terminaison sans s'appuyer sur des fils de discussion ad hoc.
Cet article explique où Teams et Slack peuvent aider dans le processus de support, où ils sont limités, et pourquoi un logiciel de support à distance dédié offre aux équipes TI un meilleur moyen de résoudre les problèmes, de soutenir les utilisateurs et de gérer les appareils en toute sécurité à grande échelle.
Pourquoi Teams et Slack sont utilisés pour le support IT
Lorsqu'un employé rencontre un problème, ouvrir un message de chat est souvent plus facile que de trouver le bon portail de support, de soumettre un ticket ou d'expliquer le problème à travers un processus formel. Pour les petites équipes ou les problèmes urgents, cette immédiateté peut être utile.
Le problème commence lorsqu'ils deviennent le principal moyen par lequel les équipes TI tentent de résoudre les problèmes de support, en particulier lorsque ces problèmes nécessitent un contrôle à distance sécurisé, un accès sans surveillance, la documentation des sessions ou une visibilité au niveau des points de terminaison.
Quels outils de chat peuvent aider
1. Triage initial
Les outils de chat sont utiles lorsque le TI doit rapidement comprendre ce qui se passe. Un technicien peut demander à l'utilisateur quand le problème a commencé, quel appareil il utilise, quel message d'erreur il voit, et si le problème affecte une application ou l'ensemble du système.
2. Communication utilisateur
Teams et Slack fonctionnent aussi très bien pour coordonner le support. Le TI peut confirmer la disponibilité de l'utilisateur, poser des questions complémentaires, partager des mises à jour de statut ou informer l'utilisateur lorsqu'un problème a été résolu.
3. Partage d'écran de base
Le partage d'écran peut être utile lorsque le technicien a besoin de voir ce que l'utilisateur décrit. Par exemple, un utilisateur peut montrer un message d'erreur, parcourir un flux de travail ou démontrer où quelque chose échoue.
Cela fonctionne mieux lorsque l'utilisateur est présent, que le problème est simple et que le technicien n'a besoin que d'observer ou de guider l'utilisateur à travers quelques étapes. Une fois que le support nécessite un dépannage plus approfondi, un contrôle à distance, un transfert de fichiers, la gestion du redémarrage ou la documentation de la session, un outil de support à distance dédié devient plus adapté.
Où Teams et Slack sont insuffisants pour la téléassistance
Lorsque un problème nécessite un dépannage pratique, un accès à l'appareil, une documentation ou une action de suivi, les flux de travail basés sur la discussion peuvent rapidement devenir limitants.
1. Ils dépendent de la présence de l'utilisateur
Le support par chat nécessite généralement que l'utilisateur reste impliqué du début à la fin. Cela crée des retards lorsque l'utilisateur est dans une autre réunion, loin de son bureau, dans un autre fuseau horaire, ou incapable d'expliquer clairement le problème. Cela rend également la maintenance en dehors des heures de travail difficile car le service TI ne peut pas facilement accéder à l'appareil une fois que l'utilisateur est parti.
Pour les équipes TI supportant des employés distribués, des postes de travail partagés, des kiosques, des ordinateurs de laboratoire ou des appareils de bureau, compter sur l'utilisateur pour initier chaque session peut ralentir la résolution et ajouter des allers-retours inutiles.
2. Ils manquent d'outils de contrôle à distance conçus spécifiquement
Le partage d'écran peut être utile pour des problèmes simples, mais la téléassistance nécessite souvent plus que de simplement regarder l'écran d'un utilisateur. Les techniciens peuvent avoir besoin de prendre le contrôle, de transférer des fichiers, de redémarrer l'appareil, de se reconnecter après un redémarrage, de naviguer sur plusieurs moniteurs ou d'utiliser des outils de session pour résoudre le problème efficacement.
3. Ils ne sont pas conçus pour l'audit de support
Les équipes TI ont souvent besoin de plus qu'un simple enregistrement d'une conversation qui a eu lieu. Ils peuvent avoir besoin de détails de session, d'activité du technicien, de marques temporelles, d'informations sur l'appareil, d'enregistrements de transfert de fichiers et d'un historique de support clair pouvant être examiné ultérieurement.
4. Ils ne fournissent pas de gestion des points de terminaison
Teams et Slack peuvent aider les TI à communiquer avec les utilisateurs, mais ils ne fournissent pas aux techniciens une visibilité directe sur l'état de santé des appareils, le statut des correctifs, l'inventaire des logiciels ou la conformité des endpoints. Ils n'aident pas non plus les TI à automatiser les mises à jour, à exécuter des actions en arrière-plan ou à identifier de manière proactive les appareils nécessitant une attention.
Cela signifie que chaque problème commence généralement par un utilisateur signalant un problème. Les TI doivent poser des questions, recueillir le contexte et réagir manuellement.
Pour les équipes qui gèrent de nombreux terminaux, le modèle réactif n'est pas suffisant. La téléassistance devient plus efficace lorsque les techniciens peuvent combiner la communication utilisateur avec un accès sécurisé aux appareils, une visibilité des points d'accès et des outils de gestion qui aident à prévenir les problèmes récurrents.
Pourquoi le logiciel dédié de support à distance est mieux adapté
Le logiciel de support à distance dédié offre aux équipes TI un moyen plus fiable de dépanner et de résoudre les problèmes, car il est conçu autour du workflow de support lui-même.
Avec le bon logiciel de support à distance, les équipes IT peuvent :
Fournissez une assistance sous surveillance lorsqu'un utilisateur a besoin d'aide sur le moment.
Accédez aux appareils gérés par le biais de l'assistance sans surveillance lorsque l'utilisateur n'est pas disponible.
Affichez et contrôlez en toute sécurité les ordinateurs à distance sur des appareils pris en charge.
Transférez des fichiers pendant une session sans changer d'outils.
Redémarrez un appareil et continuez le dépannage une fois qu'il est de nouveau en ligne.
Utilisez le chat, l'enregistrement de session, la prise en charge multi-écrans, et d'autres outils de session.
Gérez les autorisations et l'accès des techniciens depuis une console centrale.
Conservez les enregistrements de support avec une meilleure visibilité sur l'activité des sessions.
Connectez les flux de travail de support avec les systèmes de help desk, ITSM ou PSA.
Étendre le support avec des capacités de gestion des points de terminaison pour la mise à jour, l'inventaire et l'automatisation.
Comment Splashtop Aide les Équipes IT à Résoudre les Problèmes Plus Rapidement
Splashtop offre aux équipes TI une méthode dédiée pour soutenir les utilisateurs et les appareils sans dépendre de flux de travail improvisés basés sur le chat. Les techniciens peuvent démarrer des sessions à distance sécurisées, accéder aux outils dont ils ont besoin pour le dépannage, et fournir un support plus cohérent pour les appareils gérés dans des environnements distribués.
Cela aide à réduire les allers-retours qui se produisent souvent lorsque le support dépend des messages, des réunions et du partage d'écran dirigé par l'utilisateur.
1. Assister les utilisateurs sans dépendre des solutions de contournement via chat
Avec Splashtop Rt, les techniciens peuvent fournir une assistance à la demande quand un utilisateur a besoin d'aide immédiatement. Au lieu de demander à l'utilisateur de démarrer une réunion, de partager un écran et d'expliquer chaque étape, le TI peut passer à une session de support dédiée conçue pour le dépannage.
Cela crée une expérience plus propre pour le technicien et l'utilisateur. L'utilisateur obtient de l'aide plus rapidement, et le technicien obtient les outils d'accès et de session nécessaires pour diagnostiquer et résoudre le problème.
2. Accéder aux appareils gérés lorsque les utilisateurs sont indisponibles
Chaque problème de support ne survient pas forcément quand l'utilisateur est disponible. Les TI peuvent avoir besoin de dépanner un appareil en dehors des horaires de bureau, de prendre en charge un poste de travail partagé, de maintenir un ordinateur de bureau, ou d'accéder à un point terminal géré dans un emplacement distant.
Splashtop prend en charge l'accès sans surveillance, permettant ainsi aux techniciens de se connecter aux appareils gérés sans attendre que l'utilisateur initie une session. Cela aide le service TI à résoudre les problèmes plus efficacement et à gérer les travaux de maintenance sans perturber la journée de travail.
3. Utilisez les bons outils pendant la session
La téléassistance nécessite souvent plus que simplement visualiser un écran. Les techniciens peuvent avoir besoin de transférer des fichiers, de naviguer entre plusieurs écrans, de discuter avec l'utilisateur, d'enregistrer une session, de redémarrer un ordinateur ou de continuer le dépannage après un redémarrage.
Splashtop fournit aux équipes TI ces outils de support au sein de la session à distance, aidant les techniciens à rester concentrés sur la résolution du problème plutôt qu'à passer entre des outils déconnectés ou à demander à l'utilisateur d'effectuer chaque action manuellement.
4. Étendre le support avec la gestion des terminaux
Le support devient plus efficace quand la TI peut voir et gérer les appareils derrière les tickets. Splashtop AEM aide les équipes à aller au-delà du dépannage réactif avec une visibilité des points de terminaison, un patching automatisé, un inventaire des logiciels, des alertes et des outils de remédiation.
Cela signifie que le TI peut identifier les problèmes, réduire les problèmes récurrents et agir sur les endpoints gérés depuis l'environnement plus large de Splashtop. Pour les équipes supportant de nombreux utilisateurs ou appareils, cela aide à transformer la téléassistance en un flux de travail plus proactif et contrôlé.
Conclusion finale : Le chat est pour la communication, le logiciel de support à distance est pour la résolution
Teams et Slack sont des outils précieux pour la communication en milieu de travail. Ils facilitent la tâche des employés pour poser des questions, partager des mises à jour, et se connecter avec le service TI lorsque quelque chose ne fonctionne pas.
Mais la téléassistance nécessite plus qu'une simple conversation. Les équipes TI ont besoin d'une méthode sécurisée et cohérente pour accéder aux appareils, résoudre les problèmes, gérer les autorisations des techniciens, documenter l'activité des sessions et assister les utilisateurs qu'ils soient présents ou indisponibles.
Avec Splashtop, les équipes TI peuvent passer des solutions de contournement basées sur le chat à un flux de travail de support plus fiable conçu pour un véritable dépannage. Teams et Slack peuvent aider à démarrer la conversation, mais Splashtop aide le service IT à résoudre le problème.
Essayez Splashtop pour un moyen plus rapide et plus sécurisé de soutenir les utilisateurs et de gérer les appareils à distance.