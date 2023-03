Cinq moyens d'accès à distance par Splashtop peuvent vous aider à développer votre petite ou moyenne entreprise en 2020

Splashtop est prêt à soutenir les petites et moyennes entreprises en pleine croissance et les professionnels des affaires en leur offrant le meilleur rapport qualité-prix, un accès à distance sûr et fiable pour la nouvelle année.

Découvrez pourquoi Splashtop Business Access peut être un choix technologique stratégique pour soutenir la croissance de votre entreprise cette année.

Commencez un essai gratuit de Splashtop Business AccessVoir les options d’abonnement

1. Être prêt en cas de situation inattendue

Si les membres de votre équipe ne peuvent pas se rendre au bureau à cause du mauvais temps ou s'ils doivent s'occuper d'un enfant malade, Splashtop leur permet d'accéder facilement à leur ordinateur professionnel depuis leur ordinateur à domicile ou leur appareil mobile afin qu'ils puissent s'occuper des tâches importantes.

2. Réduisez les coûts des outils jusqu’à 80 % lorsque vous passez d’une autre solution d’accès à distance

Les entreprises qui passent à Splashtop peuvent économiser 50% ou plus par rapport à d’autres outils d’accès à distance comme TeamViewer et jusqu’à 80% par rapport à LogMeIn.

3. Ajoutez facilement des membres à tout moment, au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit

Lorsque vous choisissez Splashtop Business Access, vous pouvez mettre à jour votre compte à tout moment via votre tableau de bord my.splashtop.com en ligne. Ajoutez des utilisateurs à tout moment pendant votre abonnement à un tarif calculé automatiquement au prorata. Lorsque vous atteignez 4 utilisateurs sur votre compte, une réduction de 20% est automatiquement appliquée*. Pour les nouveaux abonnements, il existe également un pack 10 utilisateurs avec 45% d’économies.

4. Économiser du temps et des frais de déplacement

Les professionnels et les chefs d'entreprise apprécient la flexibilité dont ils disposent grâce à Splashtop. Si vous êtes un dentiste qui a besoin d'accéder à l'ordinateur du bureau pour visualiser des radiographies ou un comptable qui veut économiser un voyage au bureau d'un client pour consulter ses informations QuickBooks, Splashtop est une excellente solution. Splashtop est même largement déployé au Japon dans le cadre d'une initiative nationale visant à réduire les embouteillages pendant les jeux d'été de 2020 à Tokyo.

5. Splashtop est là pour vous aider

Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour choisir la meilleure solution d’accès à distance pour vos besoins ou si vous avez des questions, notre équipe de vente est là pour vous aider. Si vous avez besoin d’aide pendant votre essai ou votre abonnement, notre équipe d’assistance est à portée de clic ou d’appel. Et vous pouvez être assuré que vous utilisez une solution et une technologie sûres qui ont fait leurs preuves avec des centaines de millions d’utilisateurs d’accès à distance et des milliers d’évaluations cinq étoiles sur les principaux sites d’avis et magasins d’applications.

Commencez un essai gratuit de Splashtop Business AccessVoir les options d’abonnement