Splashtop Supercharges Tablettes de surface fonctionnant sous Microsoft WinRT

Les travailleurs mobiles sont toujours à la recherche de moyens de gagner du temps et d'accroître leur productivité. Splashtop continue d'innover et de prendre la tête du peloton en optimisant son logiciel de bureau à distance le plus performant pour les dernières plates-formes matérielles, notamment les tablettes Surface fonctionnant sous Windows RT. Désormais, les travailleurs à distance peuvent facilement accéder et travailler dans MS Office en plus des grandes applications 3D, de conception et de vidéo à partir de leurs tablettes Surface et de tous les appareils Windows 8. Il s'agit d'une avancée qui offre de nouvelles commodités et une efficacité accrue aux millions d'utilisateurs de Surface et de Win8 qui ont désormais un accès à distance aux applications, aux jeux, au contenu multimédia et à tous leurs fichiers Windows ou Mac sans avoir besoin de synchroniser des fichiers ou des données.

Splashtop 2 pour Windows RT est maintenant disponible ici.