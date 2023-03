Splashtop reconnaît la Tête de croix d'Okinawa (OCH) comme fournisseur de soutien

Splashtop est heureux de reconnaître Okinawa Cross Head Co., Ltd comme son fournisseur d'assistance technique exclusif au Japon.

Les membres de l'équipe de Splashtop Japon ont récemment remis un certificat d'appréciation à OCH. L'équipe d'OCH a fait un excellent travail en assurant le support de première ligne pour nos clients japonais, afin que nous puissions nous concentrer sur le développement de produits et de services et continuer à les améliorer.

Splashtop développe des solutions d’accès et d’assistance à distance qui permettent à plus de 20 millions d’utilisateurs d’accéder à leurs ordinateurs en déplacement et permettent au service informatique, au support et à l' MSPs de gérer, d’accéder et de soutenir à distance les ordinateurs et les appareils mobiles de leurs utilisateurs.

