Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop reconnaît la Tête de croix d'Okinawa (OCH) comme fournisseur de soutien

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Splashtop est heureux de reconnaître Okinawa Cross Head Co., Ltd comme son fournisseur d'assistance technique exclusif au Japon.

Les membres de l'équipe de Splashtop Japon ont récemment remis un certificat d'appréciation à OCH. L'équipe d'OCH a fait un excellent travail en assurant le support de première ligne pour nos clients japonais, afin que nous puissions nous concentrer sur le développement de produits et de services et continuer à les améliorer.

Splashtop développe des solutions d’accès et d’assistance à distance qui permettent à plus de 20 millions d’utilisateurs d’accéder à leurs ordinateurs en déplacement et permettent au service informatique, au support et à l' MSPs de gérer, d’accéder et de soutenir à distance les ordinateurs et les appareils mobiles de leurs utilisateurs.

Commencez maintenant !
Démarrer votre essai GRATUIT de Splashtop
Essai gratuit

En savoir plus

Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Annonces

Facturation mensuelle pour Splashtop AEM

En savoir plus
Annonces

Mises à jour produit Splashtop 2026 : récapitulatif du premier semestre

En savoir plus
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Annonces

Récapitulatif des produits 2025 : Avancées dans la Gestion des Points de Terminaison et la Sécurité

En savoir plus
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Annonces

Plateforme Unifiée de Splashtop pour les Opérations IT Modernes

En savoir plus
Voir tous les articles