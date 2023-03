Nouvelles fonctionnalités de Splashtop au deuxième trimestre 2021

Amélioration de la productivité et de la convivialité des sessions à distance

Avec la sortie de la v3460 en mai 2021, nous avons introduit des fonctionnalités qui rendent les sessions à distance Splashtop encore plus efficaces et productives. Utilisez la dernière version des applications et des streamers Splashtop Business pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités qui s’appliquent à votre abonnement.

Examinons quelques-unes des fonctionnalités clés que nous avons introduites :

raccourci bureau

Connectez-vous à un ordinateur sans avoir à ouvrir l’application Splashtop ! Créez simplement un raccourci sur le bureau ou l’écran d’accueil, puis cliquez ou appuyez pour vous connecter à l’ordinateur.

Disponible dans Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop Enterprise (y compris l’héritage). Pour Windows, Mac et iOS (bientôt disponible pour Android).

En savoir plus sur la création d’un raccourci sur le Bureau

POOL DE CONNEXIONS

Il est maintenant beaucoup plus facile pour les utilisateurs de se connecter à un ordinateur disponible pendant leur temps d’accès planifié. Définissez un groupe d’ordinateurs comme pool de connexions. Lorsque les utilisateurs cliquent pour se connecter, ils sont connectés à un ordinateur disponible dans le pool - pas besoin de rechercher un ordinateur disponible.

Disponible dans Splashtop Enterprise. Pour Windows, Mac et iOS (bientôt disponible pour Android).

En savoir plus sur l’utilisation du pool de connexions

Amélioration des notes de session

Modifiez facilement les notes de session pendant ou après la session depuis l’application Splashtop Business. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible qu’à partir de my. Console Splashtop.

Disponible en Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop Enterprise. Pour Windows, Mac et iOS (bientôt disponible pour Android).

En savoir plus sur la création de notes de session

Option pour passer les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier peuvent désormais être désactivés, ce qui permet aux utilisateurs de choisir si les raccourcis pris en charge sont transmis via la session distante ou non.

Disponible dans tous les produits Splashtop Business (y compris les produits hérités). Pour Windows et Mac.

En savoir plus sur la transmission de raccourcis clavier

Plus d’options de résolution

Choisissez parmi d’autres options de résolution avant de vous connecter à l’ordinateur distant. S’il n’y a pas d’option de résolution adaptée à votre écran, Splashtop remplacera la sélection actuelle à la résolution la mieux adaptée.

Disponible dans tous les produits Splashtop Business (y compris les produits hérités). Pour Windows, Mac et iOS.

En savoir plus sur les options de résolution

Codec d’enregistrement de session amélioré

La nouvelle option de codec vidéo permet de générer des enregistrements de session de meilleure qualité avec des fichiers de plus petite taille. Notez que cette option nécessite des performances informatiques supérieures.

Disponible pour Windows dans Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop Enterprise.

Enregistrer la transcription de conversation dans la console Web (désormais disponible dans v3462)

Téléchargez / enregistrez l’historique complet des discussions sur my. Console Splashtop. Les administrateurs peuvent également choisir d’activer un paramètre d’équipe pour télécharger automatiquement les transcriptions de chat.

Disponible dans Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop Enterprise. Pour Windows, Mac et Android.

SOS cloud Build Tool (maintenant disponible dans v3462)

Les utilisateurs de Splashtop SOS et de Splashtop Enterprise peuvent personnaliser le thème de l’application SOS, les configurations par défaut et la clause de non-responsabilité depuis leur console my.splashtop et créer l’application personnalisée en ligne. Cela remplace le processus précédent de personnalisation dans l’application et d’envoi d’une demande à Splashtop pour construire l’exécutable. L’application personnalisée peut ensuite être téléchargée ou partagée via un lien avec les utilisateurs finaux.

En savoir plus sur la personnalisation et l’image de marque personnalisée de l’application Splashtop SOS

Activer l’écran vide pour Linux

Les utilisateurs qui se connectent à distance aux ordinateurs Linux peuvent vider l’écran de l’ordinateur distant pour une sécurité accrue afin que les autres ne puissent pas voir ce qui se passe lorsque vous vous connectez à Splashtop. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour les ordinateurs Windows et Mac.

Disponible avec un accès sans surveillance dans tous les produits Splashtop Business (Linux Streamer v3.0.2.0).

