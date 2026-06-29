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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop au deuxième trimestre 2021

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
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Amélioration de la productivité et de la convivialité des sessions à distance

Avec la sortie de la v3460 en mai 2021, nous avons introduit des fonctionnalités qui rendent les sessions à distance Splashtop encore plus efficaces et productives. Utilisez la dernière version des applications et des streamers Splashtop Business pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités qui s’appliquent à votre abonnement.

Examinons quelques-unes des fonctionnalités clés que nous avons introduites :

raccourci bureau

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

Connectez-vous à un ordinateur sans avoir à ouvrir l’application Splashtop !  Créez simplement un raccourci sur le bureau ou l’écran d’accueil, puis cliquez ou appuyez pour vous connecter à l’ordinateur.

En savoir plus sur la création d’un raccourci sur le Bureau

POOL DE CONNEXIONS

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

Il est maintenant beaucoup plus facile pour les utilisateurs de se connecter à un ordinateur disponible pendant leur temps d’accès planifié. Définissez un groupe d’ordinateurs comme pool de connexions. Lorsque les utilisateurs cliquent pour se connecter, ils sont connectés à un ordinateur disponible dans le pool - pas besoin de rechercher un ordinateur disponible.

Disponible sur Splashtop Enterprise. Pour Windows, Mac et iOS (bientôt pour Android).

En savoir plus sur l’utilisation du pool de connexions

Amélioration des notes de session

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

Modifiez facilement les notes de session pendant ou après la session depuis l’application Splashtop Business. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible qu’à partir de my. Console Splashtop.

En savoir plus sur la création de notes de session

Option pour passer les raccourcis clavier

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

Les raccourcis clavier peuvent désormais être désactivés, ce qui permet aux utilisateurs de choisir si les raccourcis pris en charge sont transmis via la session distante ou non.

En savoir plus sur la transmission de raccourcis clavier

Plus d’options de résolution

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

Choisissez parmi d’autres options de résolution avant de vous connecter à l’ordinateur distant. S’il n’y a pas d’option de résolution adaptée à votre écran, Splashtop remplacera la sélection actuelle à la résolution la mieux adaptée.

En savoir plus sur les options de résolution

Codec d’enregistrement de session amélioré

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

La nouvelle option de codec vidéo permet de générer des enregistrements de session de meilleure qualité avec des fichiers de plus petite taille. Notez que cette option nécessite des performances informatiques supérieures.

Enregistrer la transcription de conversation dans la console Web (désormais disponible dans v3462)

Téléchargez / enregistrez l’historique complet des discussions sur my. Console Splashtop. Les administrateurs peuvent également choisir d’activer un paramètre d’équipe pour télécharger automatiquement les transcriptions de chat.

SOS cloud Build Tool (maintenant disponible dans v3462)

Les utilisateurs peuvent personnaliser le thème de l’application SOS, les configurations par défaut et les mentions légales depuis leur console my.splashtop, puis créer l’application personnalisée en ligne. Cela remplace l’ancien processus qui consistait à personnaliser l’application et à envoyer une demande à Splashtop pour créer le fichier exécutable. L’application personnalisée peut ensuite être téléchargée ou partagée via un lien avec les utilisateurs finaux.

En savoir plus sur la personnalisation et le branding de l’application SOS

Activer l’écran vide pour Linux

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

Les utilisateurs qui se connectent à distance aux ordinateurs Linux peuvent vider l’écran de l’ordinateur distant pour une sécurité accrue afin que les autres ne puissent pas voir ce qui se passe lorsque vous vous connectez à Splashtop. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour les ordinateurs Windows et Mac.

Vous pouvez essayer nos solutions d’accès à distance et les nouvelles fonctionnalités gratuitement dès aujourd’hui !

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