Nouvelles fonctionnalités de Splashtop au deuxième trimestre 2021

Amélioration de la productivité et de la convivialité des sessions à distance
Avec la sortie de la v3460 en mai 2021, nous avons introduit des fonctionnalités qui rendent les sessions à distance Splashtop encore plus efficaces et productives. Utilisez la dernière version des applications et des streamers Splashtop Business pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités qui s’appliquent à votre abonnement.
Examinons quelques-unes des fonctionnalités clés que nous avons introduites :
raccourci bureau
Connectez-vous à un ordinateur sans avoir à ouvrir l’application Splashtop ! Créez simplement un raccourci sur le bureau ou l’écran d’accueil, puis cliquez ou appuyez pour vous connecter à l’ordinateur.
En savoir plus sur la création d’un raccourci sur le Bureau
POOL DE CONNEXIONS
Il est maintenant beaucoup plus facile pour les utilisateurs de se connecter à un ordinateur disponible pendant leur temps d’accès planifié. Définissez un groupe d’ordinateurs comme pool de connexions. Lorsque les utilisateurs cliquent pour se connecter, ils sont connectés à un ordinateur disponible dans le pool - pas besoin de rechercher un ordinateur disponible.
Disponible sur Splashtop Enterprise. Pour Windows, Mac et iOS (bientôt pour Android).
En savoir plus sur l’utilisation du pool de connexions
Amélioration des notes de session
Modifiez facilement les notes de session pendant ou après la session depuis l’application Splashtop Business. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible qu’à partir de my. Console Splashtop.
En savoir plus sur la création de notes de session
Option pour passer les raccourcis clavier
Les raccourcis clavier peuvent désormais être désactivés, ce qui permet aux utilisateurs de choisir si les raccourcis pris en charge sont transmis via la session distante ou non.
En savoir plus sur la transmission de raccourcis clavier
Plus d’options de résolution
Choisissez parmi d’autres options de résolution avant de vous connecter à l’ordinateur distant. S’il n’y a pas d’option de résolution adaptée à votre écran, Splashtop remplacera la sélection actuelle à la résolution la mieux adaptée.
En savoir plus sur les options de résolution
Codec d’enregistrement de session amélioré
La nouvelle option de codec vidéo permet de générer des enregistrements de session de meilleure qualité avec des fichiers de plus petite taille. Notez que cette option nécessite des performances informatiques supérieures.
Enregistrer la transcription de conversation dans la console Web (désormais disponible dans v3462)
Téléchargez / enregistrez l’historique complet des discussions sur my. Console Splashtop. Les administrateurs peuvent également choisir d’activer un paramètre d’équipe pour télécharger automatiquement les transcriptions de chat.
SOS cloud Build Tool (maintenant disponible dans v3462)
Les utilisateurs peuvent personnaliser le thème de l’application SOS, les configurations par défaut et les mentions légales depuis leur console my.splashtop, puis créer l’application personnalisée en ligne. Cela remplace l’ancien processus qui consistait à personnaliser l’application et à envoyer une demande à Splashtop pour créer le fichier exécutable. L’application personnalisée peut ensuite être téléchargée ou partagée via un lien avec les utilisateurs finaux.
En savoir plus sur la personnalisation et le branding de l’application SOS
Activer l’écran vide pour Linux
Les utilisateurs qui se connectent à distance aux ordinateurs Linux peuvent vider l’écran de l’ordinateur distant pour une sécurité accrue afin que les autres ne puissent pas voir ce qui se passe lorsque vous vous connectez à Splashtop. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour les ordinateurs Windows et Mac.