Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Novembre 2018

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités ajoutées aux solutions d’accès à distance de Splashtop en novembre 2018. Ces mises à jour seront déployées sous forme de mises à jour automatisées du streamer ou via des notifications de mise à jour pour les applications clientes dans les semaines à venir. Si vous souhaitez obtenir les mises à jour plus tôt, cliquez sur « Rechercher les mises à jour » dans le Streamer ou accédez à https://www.splashtop.com/downloads pour télécharger la dernière version des applications clientes Business.

Les mises à jour suivantes ont été publiées le 2 Novembre 2018

Splashtop Streamer 3.2.8.0 pour Windows

Splashtop Streamer 3.2.8.1 pour Mac

Splashtop Business App 3.2.8.0 pour Windows

Splashtop Business App 3.2.8.0 pour Mac

Afficher l'application Splashtop Business sous la forme d'une icône dans la barre d'état du système de Windows

Vous avez besoin de libérer de l'espace dans votre barre des tâches Windows, mais vous voulez quand même accéder rapidement à votre application Splashtop Business? Vous avez maintenant le choix de l'avoir sous forme d'icône dans votre barre des tâches Windows après avoir cliqué sur le X pour fermer l'application.

Pour activer ou désactiver cette option, accédez à la | de fichiers Options... et cochez « Afficher l’icône de la barre d’état système ».

Faire glisser les fenêtres entre les écrans en vue multi-moniteurs

Lorsque vous visualisez plusieurs moniteurs distants sur plusieurs moniteurs locaux, vous pouvez maintenant faire glisser les fenêtres entre les moniteurs à l'aide de votre souris. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour Windows et Mac. Cela s'applique aux éditions de produits qui incluent des capacités d'accès à distance de plusieurs moniteurs comme Business Access Pro, Remote Support Plus, Remote Support Premium, et les dernières versions de SOS, SOS+ et SOS Unlimited.

Compatibilité améliorée de MacOS 10.14 Mojave

Nous avons amélioré la compatibilité avec macOS 10.14 Mojave, y compris l’audio, l’impression à distance et le contrôle de l’accessibilité.

Corrections de bug et améliorations

Les dernières mises à jour comprennent également diverses corrections de bug et une meilleure fiabilité de la connexion, car nous travaillons toujours pour garantir une expérience utilisateur de haute qualité.

Plus d'informations à venir

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que d’autres mises à jour seront publiées.

Mises à jour précédentes