Nouvelles fonctionnalités de Splashtop – janvier 2020

Depuis le mois dernier et jusqu'en janvier 2020, nous mettons en place la version 3.3.6.0 de la famille d'applications professionnelles Splashtop et les mises à jour des nouvelles fonctionnalités de la console web. Les nouvelles versions de Streamer et de Splashtop dans les notifications d'applications sont généralement déployées sur une période de quelques semaines. Si vous souhaitez mettre à jour les vôtres plus rapidement, vous pouvez toujours le faire manuellement via la fonction "Check for Updates" du produit ou obtenir les dernières applications sur notre page de téléchargement de Splashtop.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées :

Streamers mis à jour

Les streamers Windows et Mac ont été mis à jour avec les dernières améliorations de sécurité et la prise en charge des dernières fonctionnalités.

Amélioration du support de macOS Catalina : Nous continuons à améliorer l'expérience sur macOS Catalina dans notre mise à jour de Mac Streamer publiée le 9 janvier 2020.

Mise à jour des applications commerciales de Splashtop

Dans la version 3.3.6.0 mise à jour des applications pour Windows et Mac, en fonction des commentaires des utilisateurs, vous trouverez une plus grande taille de tampon de copier/coller (augmentée de 16KB à 256 KB) afin que vous puissiez copier et coller de plus grandes quantités de texte entre les systèmes. La taille de la mémoire tampon des notes de l'ordinateur a également été augmentée.

Il existe également un nouvel outil de diagnostic qui peut s'avérer utile pour résoudre les problèmes en évaluant la connectivité du serveur, le type de connexion, les paramètres du réseau informatique local (Wi-Fi, pare-feu, proxy) et les paramètres du réseau informatique distant. Il peut être activé sous Options, Avancé, Activer l'outil de diagnostic. Vous verrez alors une icône d'outil de diagnostic dans le jeu d'icônes à côté de chaque ordinateur dans la liste des ordinateurs de votre application Splashtop. Pour plus d'informations, consultez l'article du guide de l'outil de diagnostic.

L'application Splashtop Business pour iOS a été mise à jour à la version 3.3.4.0 où vous pouvez maintenant voir l'utilisateur connecté sur un ordinateur distant.Vous pouvez également enregistrer le code de sécurité d'un ordinateur distant. Et la boîte de dialogue d'information comprend de nouvelles informations, notamment la version du système d'exploitation de l'ordinateur et l'utilisateur/durée de la dernière session.

1-To Many (dans Remote Support Premium)

La nouvelle fonction 1-to-Many de Remote Support Premium vous aide à simplifier la gestion des terminaux en exécutant ou en programmant instantanément des tâches sur plusieurs terminaux simultanément. Elle comprend l'installation de logiciels, la commande à distance, l'exécution de scripts, le redémarrage du système et les mises à jour Windows. Disponible pour Windows et Mac.

Vous trouverez cette nouvelle fonctionnalité dans la section "Premium" du menu Gestion de votre console my.splashtop.com.

La fonctionnalité 1-to-Many consiste en des actions et des calendriers :

Actions 1-to-Many – Ce sont des actions que vous définissez et mettez en place, comme l'installation d'un pilote d'imprimante ou d'une mise à jour logicielle, l'exécution d'un script pour nettoyer le cache, le redémarrage ou l'installation de mises à jour Windows.

1-to-Many programmes – Lorsque vous créez une action 1-to-Many, vous avez la possibilité d'exécuter cette action à la demande ou de programmer des exécutions futures de l'action. La programmation peut être utile si vous souhaitez exécuter des tâches sur un groupe d'ordinateurs en dehors des heures de travail ou le week-end, sans que cela n'interfère avec le travail de l'utilisateur final.

Lorsque vous créez une nouvelle action, vous verrez qu'il existe plusieurs choix.

1-to-Many étend les actions suivantes de Remote Support Premium existantes afin qu'elles puissent être exécutées sur plusieurs terminaux simultanément plutôt qu'un par un.

Redémarrage du système

Mises à jour Windows

Commande à distance - CMD ou PowerShell

1-To-Many ajoute également de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de déployer et d'installer/désinstaller/mettre à jour des logiciels, d'exécuter des exécutables et d'exécuter des fichiers par lots sur plusieurs terminaux simultanément.

Fichier batch/exécutable - .bat, .Cmd ou .exe

Script Shell (Mac)

Fichier script/exécutable (Mac) - .pkg ou .sh

Dossier MSI

Voir cet article de soutien avec plus de détails sur la façon de mettre en place des actions 1-to-Many dans Remote Support Premium.

Exporter des listes d'inventaire de systèmes/matériels et logiciels (dans Remote Support Premium)

Les abonnés à Remote Support Premium peuvent désormais exporter/télécharger une version CSV des listes d'inventaire des systèmes et des logiciels.

Cette fonction est disponible dans la rubrique Gestion | Tous les ordinateurs. Faites défiler la liste de vos ordinateurs jusqu'en bas et vous verrez un lien "Exporter". En cliquant sur ce lien, une boîte de dialogue s'ouvre et vous demande ce que vous souhaitez exporter.

Liste des ordinateurs

Inventaire des systèmes / du matériel

Inventaire des logiciels informatiques

Voici un exemple de rapport d'inventaire du matériel du système. Si vous voulez faire quelque chose comme voir combien de vos ordinateurs sont encore sur d'anciennes versions de systèmes d'exploitation, vous pouvez facilement identifier ces ordinateurs à partir de la liste. Et si vous maîtrisez les feuilles de calcul, vous pouvez utiliser un tableau croisé dynamique pour obtenir le nombre d'ordinateurs par système d'exploitation.

Voir cet article pour en savoir plus sur le cas d'utilisation de l'identification des ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows Server 2008, car Microsoft met fin au support de ces versions de Windows en janvier 2020.