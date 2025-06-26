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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Avril-Mai 2019

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités ajoutées aux solutions d'accès et d'assistance à distance Splashtop en avril et mai 2019.

Mise à jour de l'application Splashtop Business pour Android

L'application Splashtop Business pour Android a été mise à jour avec un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons :

  • Un nouveau design frais

  • Réduire/élargir les groupes et conserver le statut de groupe

  • Basculement facile entre les comptes Splashtop

  • Mise à jour et optimisation de la page de détails informatiques

  • Prend en charge jusqu'à 4 sessions en direct

  • Onglet récent pour afficher l'historique des sessions

  • Afficher/masquer la souris à distance

  • Afficher le nom du dispositif de streaming

  • Prend en charge l'anglais, l'espagnol, le portugais, le japonais, l'allemand, le chinois simplifié, l'italien et le français

Téléchargez la dernière application Splashtop Business pour Android

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Acheter et déployer la sécurité des terminaux Bitdefender

Protégez vos ordinateurs en achetant et en déployant la sécurité Bitdefender depuis votre console my.splashtop.com. Cette fonction est disponible dans Splashtop Remote Support et comprend l'accès à l'ordinateur sans surveillance. Accédez à cette nouvelle catégorie sous Gestion | Sécurité des points finaux ou Gestion | Antivirus en fonction de votre plan Splashtop.
Cliquez ici pour en savoir plus

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Voir le statut de sécurité des points terminaux

Consultez l'état de la protection de la sécurité des points d'accès pour les ordinateurs Windows équipés de Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, et plus encore. Assurez-vous que vos terminaux sont protégés. Cette fonctionnalité est disponible dans Remote Support Premium.

Voir vos abonnements actifs

Il est maintenant facile de savoir à quel(s) plan(s) Splashtop vous êtes abonné. Il vous suffit de cliquer sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord my.splashtop.com pour les voir. Vous pouvez cliquer sur le panneau d'information situé sous ce tableau de bord pour afficher et gérer vos abonnements.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

L'application Splashtop Classroom prend maintenant en charge les dispositifs pour étudiants iOS

L'application Splashtop Classroom a été mise à jour, de sorte que les appareils iOS des élèves peuvent désormais visualiser l'écran partagé de l'enseignant et participer de manière interactive. Les enseignants peuvent contrôler l'ordinateur de la classe et annoter l'écran à l'aide de leur iPad, de leur tablette Android ou d'un autre ordinateur. Téléchargements de Splashtop Classroom

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Localisation améliorée de my.splashtop.com

Mise à jour et amélioration de la localisation pour l'allemand et l'espagnol. Le site my.splashtop.com s'affiche dans différentes langues en fonction de la préférence linguistique définie dans votre navigateur web.

Voir aussi les articles précédents sur les nouvelles fonctionnalités

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