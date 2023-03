Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Avril-Mai 2019

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités ajoutées aux solutions d'accès et d'assistance à distance Splashtop en avril et mai 2019.

Mise à jour de l'application Splashtop Business pour Android

L'application Splashtop Business pour Android a été mise à jour avec un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons :

Un nouveau design frais

Réduire/élargir les groupes et conserver le statut de groupe

Basculement facile entre les comptes Splashtop

Mise à jour et optimisation de la page de détails informatiques

Prend en charge jusqu'à 4 sessions en direct

Onglet récent pour afficher l'historique des sessions

Afficher/masquer la souris à distance

Afficher le nom du dispositif de streaming

Prend en charge l'anglais, l'espagnol, le portugais, le japonais, l'allemand, le chinois simplifié, l'italien et le français

Téléchargez la dernière application Splashtop Business pour Android

Acheter et déployer la sécurité des terminaux Bitdefender

Protégez vos ordinateurs en achetant et en déployant Bitdefender Endpoint Security depuis votre console my.Splashtop.com. Cette fonctionnalité est disponible dans les plans Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium) et Splashtop SOS (SOS+10 et SOS Unlimited) qui incluent un accès informatique sans surveillance. Accédez à cette nouvelle catégorie sous Gestion | Sécurité des terminaux ou | de gestion Antivirus en fonction de votre plan Splashtop.

Cliquez ici pour en savoir plus

Voir le statut de sécurité des points terminaux

Consultez l'état de la protection de la sécurité des points d'accès pour les ordinateurs Windows équipés de Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, et plus encore. Assurez-vous que vos terminaux sont protégés. Cette fonctionnalité est disponible dans Remote Support Premium.

Voir vos abonnements actifs

Il est maintenant facile de savoir à quel(s) plan(s) Splashtop vous êtes abonné. Il vous suffit de cliquer sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord my.splashtop.com pour les voir. Vous pouvez cliquer sur le panneau d'information situé sous ce tableau de bord pour afficher et gérer vos abonnements.

L'application Splashtop Classroom prend maintenant en charge les dispositifs pour étudiants iOS

L'application Splashtop Classroom a été mise à jour, de sorte que les appareils iOS des élèves peuvent désormais visualiser l'écran partagé de l'enseignant et participer de manière interactive. Les enseignants peuvent contrôler l'ordinateur de la classe et annoter l'écran à l'aide de leur iPad, de leur tablette Android ou d'un autre ordinateur. Téléchargements de Splashtop Classroom

Localisation améliorée de my.splashtop.com

Mise à jour et amélioration de la localisation pour l'allemand et l'espagnol. Le site my.splashtop.com s'affiche dans différentes langues en fonction de la préférence linguistique définie dans votre navigateur web.

