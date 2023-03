Splashtop renforce l'engagement des élèves dans les initiatives du district 1:1

La nouvelle année a commencé avec des nouvelles passionnantes pour les enseignants et les élèves du monde entier!

Avec Splashtop Classroom, les enseignants ont maintenant la possibilité de diffuser du contenu et des applications, que ce soit depuis un Mac ou un PC, vers l'appareil de chaque élève, y compris les iPads, les Chromebooks, ou un Windows ou un Mac utilisant un navigateur Chrome. Une fois connectés, les élèves peuvent consulter, contrôler et annoter le contenu des cours directement depuis leur appareil mobile.

La salle de classe Splashtop est parfaite pour les enseignants et les instructeurs qui veulent faire participer toute la salle!

PROMOTION SPÉCIALE!! Nous organisons une promotion jusqu’au 31 mai 2014. Achetez Splashtop Classroom pour un prix spécial de 10 $ / enseignant / an! Demandez à l’équipe informatique / administrative de votre école de commencer un essai à l’échelle du district aujourd’hui et invitez-vous à vous joindre! Pour plus d’informations, ou pour commencer un essai, veuillez visiter la page Splashtop Classroom - www.splashtop.com/classroom – ou venez visiter nos stands au FETC (1004) et aux salons ATIA (1AS) à Orlando cette semaine!