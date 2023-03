Application de partage d’écran pour n’importe quel appareil - Mirroring360

Mise en miroir et partage d'écran pour les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Idéal pour les affaires et l'éducation ! Essayez-le gratuitement.

Les applications de partage d'écran peuvent contribuer à améliorer la collaboration entre les professionnels du monde des affaires, les instructeurs et les étudiants. En partageant votre écran avec un autre appareil, vous tirez parti des appareils de votre public pour lui permettre de voir ce que vous faites en temps réel.

Dans le monde actuel où les travailleurs et les étudiants utilisent leurs appareils mobiles, leurs tablettes et leurs Chromebooks en plus ou à la place des ordinateurs traditionnels Windows et Mac pour faire leur travail, il est important que votre application de partage d'écran prenne en charge plusieurs systèmes d'exploitation et puisse fonctionner sur plusieurs plates-formes.

De plus, comme de plus en plus de personnes travaillent à distance, vous avez besoin d'une application de partage d'écran qui fonctionne que vous et vos spectateurs soyez dans la même pièce ou à distance.

C'est pourquoi Mirroring360 Pro de Splashtop est la meilleure application de partage d'écran disponible aujourd'hui.

Avec Mirroring360, vous pouvez partager l'écran de votre Windows, Mac, Android, iPhone, iPad ou même Chromebook avec un ordinateur Mac ou PC. Aucun matériel ou câble n'est nécessaire pour partager votre écran.

Ce n'est pas tout. Vous pouvez également diffuser votre écran d'ordinateur à 40 participants à la fois avec un lien web avec Mirroring360 Pro ! Idéal pour les démonstrations et les conférences.

La facilité d'utilisation de Mirroring360, sa prise en charge multiplateforme et ses caractéristiques de haute performance sont les principales raisons pour lesquelles les universités, les districts scolaires et les entreprises utilisent Mirroring360 pour leurs besoins de partage d'écran.

Vous pouvez également utiliser Mirroring360 pour enregistrer votre écran afin de le partager plus tard.

Mirroring360 est un excellent outil pour :

Les enseignants qui veulent faire une copie de l'écran de leur appareil mobile sur l'ordinateur de la classe

Les instructeurs qui dirigent une démonstration d'un appareil ou d'un logiciel

Les élèves présentent à la classe

Des professionnels du monde des affaires font des présentations

Tutorat individuel, même à distance

