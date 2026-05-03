Application de partage d’écran pour n’importe quel appareil - Mirroring360

Mise en miroir et partage d'écran pour les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Idéal pour les affaires et l'éducation ! Essayez-le gratuitement.
Les applications de partage d'écran peuvent contribuer à améliorer la collaboration entre les professionnels du monde des affaires, les instructeurs et les étudiants. En partageant votre écran avec un autre appareil, vous tirez parti des appareils de votre public pour lui permettre de voir ce que vous faites en temps réel.
Dans le monde actuel où les travailleurs et les étudiants utilisent leurs appareils mobiles, leurs tablettes et leurs Chromebooks en plus ou à la place des ordinateurs traditionnels Windows et Mac pour faire leur travail, il est important que votre application de partage d'écran prenne en charge plusieurs systèmes d'exploitation et puisse fonctionner sur plusieurs plates-formes.
De plus, comme de plus en plus de personnes travaillent à distance, vous avez besoin d'une application de partage d'écran qui fonctionne que vous et vos spectateurs soyez dans la même pièce ou à distance.
C'est pourquoi Mirroring360 Pro de Splashtop est la meilleure application de partage d'écran disponible aujourd'hui.
Avec Mirroring360, vous pouvez partager l'écran de votre Windows, Mac, Android, iPhone, iPad ou même Chromebook avec un ordinateur Mac ou PC. Aucun matériel ou câble n'est nécessaire pour partager votre écran.
Ce n'est pas tout. Vous pouvez également diffuser votre écran d'ordinateur à 40 participants à la fois avec un lien web avec Mirroring360 Pro ! Idéal pour les démonstrations et les conférences.
La facilité d'utilisation de Mirroring360, sa prise en charge multiplateforme et ses caractéristiques de haute performance sont les principales raisons pour lesquelles les universités, les districts scolaires et les entreprises utilisent Mirroring360 pour leurs besoins de partage d'écran.
Vous pouvez également utiliser Mirroring360 pour enregistrer votre écran afin de le partager plus tard.
Mirroring360 est un excellent outil pour :
Les enseignants qui veulent faire une copie de l'écran de leur appareil mobile sur l'ordinateur de la classe
Les instructeurs qui dirigent une démonstration d'un appareil ou d'un logiciel
Les élèves présentent à la classe
Des professionnels du monde des affaires font des présentations
Tutorat individuel, même à distance
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Mirroring360 Pro vous donne la possibilité de créer un miroir de l'écran de votre appareil ou de partager l'écran de votre ordinateur avec tout autre appareil.
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Ou en savoir plus sur Mirroring360. Et obtenez les liens de téléchargement de Mirroring360 pour vos appareils.
FAQ - Partage d’écran
Qu’est-ce que le partage d’écran ?
Le partage d’écran est une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de partager le contenu de son écran avec un ou plusieurs autres utilisateurs en temps réel. Il peut s’agir de documents, de présentations, de vidéos ou d’applications logicielles. Il est couramment utilisé dans les réunions en ligne, les webinaires, les sessions de travail collaboratif et les scénarios d’assistance technique. Avec le partage d’écran, les participants peuvent voir l’écran du présentateur et souvent interagir avec lui, ce qui permet de communiquer et de collaborer plus clairement.
Quels sont les différents types de partage d’écran ?
Avec la généralisation des outils de communication vidéo tels que Zoom, le terme « partage d’écran » a évolué pour englober deux types de partage distincts :
Partage d’écran en réunion vidéo
Spécifique aux plateformes de réunion vidéo comme Zoom ou Microsoft Teams, cette forme de partage d’écran est principalement utilisée lors de présentations ou de webinaires.
Partage d’écran à distance
Fonctionnant à l’aide d’un logiciel ou d’un navigateur, cette forme de partage ne nécessite pas de réunion vidéo. Elle est privilégiée par les équipes informatiques pour l’assistance ou pour effectuer des démonstrations en direct.
Le partage d’écran est-il sûr ?
Avec Splashtop, le partage d'écran est absolument sûr. Nous priorisons la sécurité à tous les niveaux. Nous sommes conformes aux principales normes comme le RGPD, SOC 2, HIPAA, et plus encore. Notre plateforme offre des fonctionnalités de sécurité avancées comme l'authentification à deux facteurs, la transmission de données chiffrée de bout en bout, et la sécurité des mots de passe à plusieurs niveaux. Hébergés sur des plateformes robustes telles qu'AWS, nous assurons la protection des données avec des pare-feu, le chiffrement, et une détection d'intrusion 24×7.
Nous investissons continuellement dans l’amélioration de la sécurité, nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs de sécurité pour des audits réguliers et nous offrons aux utilisateurs des informations actualisées sur la cybersécurité. Notre engagement en matière de sécurité fait de Splashtop l’un des logiciels de partage d’écran les plus sûrs du marché.